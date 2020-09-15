Обвиняемых в поджоге здания суда в Москве приговорили к четырем годам тюрьмы

15.09.2020, 1:48, Новости дня

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к четырем годам колонии строгого и общего режимов двух фигурантов дела о поджоге Никулинского суда столицы. Поджог был устроен по заказу петербургского бизнесмена с целью сжечь материалы его уголовного дела.

«Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 167 («Умышленное уничтожение имущества») и ч. 1 ст. 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия») УК РФ и назначил Галимову наказание в виде четырех лет колонии общего режима, Ибрагимову – четыре года колонии строгого режима», – озвучили приговор в суде, передает ТАСС.

Напомним, 6 февраля Рафис Галимов и Руслан Ибрагимов закидали бутылками с «коктейлем Молотова» здание Никулинского районного суда на юго-западе Москвы, возгорание было быстро ликвидировано и никто не пострадал.