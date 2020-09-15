 

Киев усомнился в возможности посредничества Минска в диалоге с Москвой

15.09.2020, 1:48, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.

Отвечая на вопрос о том, может ли официальный Минск быть посредником между Киевом и Москвой после того, как Александр Лукашенко «из-за затруднительного положения занял сторону Москвы», Зеленский сказал: «Честно говоря, я не знаю», передает ТАСС.

«Считаю, что разумно дождаться, пока ситуация в Белоруссии снова стабилизируется. Мы продолжали минские переговоры даже во время кризиса коронавируса, в онлайн-формате. Трехсторонняя контактная группа также встречается в режиме онлайн, это хорошо. В любом случае, мы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом. И в любом случае, народ просуществует дольше, чем политики во главе государства», – сказал Зеленский в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung перед визитом в Вену.

Напомним, в конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.

13 августа полномочный представитель Киева в Контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук заявил о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о позиции ЛНР касательно идеи переноса переговорной площадки по Донбассу с территории Белоруссии.



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