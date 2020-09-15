В ряде регионов РФ оппозиционным кандидатам удалось пошатнуть позиции «Единой России»

15.09.2020, 1:45, Новости дня

Партии «Единая Россия» удалось сохранить большинство благодаря победам на общенациональных местных выборах, завершившихся в воскресенье, однако в нескольких ключевых гонках в Сибири победили кандидаты, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным.

Избирательные органы растянули голосование на три дня из-за опасений по поводу коронавируса. Независимые наблюдатели заявляют, что это расширило возможности для махинаций за счет досрочного голосования.

Независимая организация «Голос» охарактеризовала прошедшие выборы как «правовой произвол», отметив давление на наблюдателей и отсутствие интереса властей к организации общественного надзора за голосованием.

«Эти выборы показали, что там, где был контроль, результаты и по явке, и по итогам соответствуют действительности, – отметил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель организации Григорий Мельконьянц. – А где его не было – аномальная явка и победа административных кандидатов с огромным отрывом».

Шестеро поддерживаемых Кремлем губернаторов набрали более 80 процентов голосов, что превосходит даже результат президента Владимира Путина в 2018 году.

Проводившиеся перед выборами опросы демонстрировали растущее общественное недовольство по поводу снижения заработной платы и стагнации экономики из-за падения мировых цен на нефть и пандемии.

На Дальнем Востоке Кремль столкнулся с массовыми протестами из-за ареста и увольнения популярного местного губернатора в Хабаровском крае. Летом в антиправительственных демонстрациях приняли участие тысячи человек.

Голосование также проводилось на фоне отравления лидера оппозиции Алексея Навального – события, которое помогло привлечь внимание международной общественности к выборам.

До болезни Навальный активно агитировал людей участвовать в так называемом «умном голосовании», направленном на поражение кандидатов от правящей партии «Единая Россия».

Стратегия «умного голосования» помогла пошатнуть позиции «Единой России» в таких городах, как Новосибирск и Томск. В последнем городе, предположительно, отравили Навального.

«Думаю вы понимаете, насколько принципиально после всего случившегося в Томске было победить», – написала в «Твиттере» глава местного подразделения основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Ксения Фадеева, избравшаяся в местную Думу, которая больше не находится под контролем «Единой России».

В Тамбове стратегия проявилась в полной мере. «Единая Россия», ранее доминировавшая в местном парламенте, получила всего одно из 18 мест.

«Это все полностью разрушает всю мифологию про "2% либералов", про "поддержку только среди хипстеров внутри Садового кольца"», – написал в «Фейсбуке» главный стратег Навального Леонид Волков.

Однако очевидно, что впереди ждут более крупные политические ставки. Выборы губернаторов, депутатов местных парламентов, городских советов и муниципальных органов многие считают репетицией национальных парламентских выборов, которые состоятся следующей осенью.

«Если сделаем все по-умному, то в следующем году «Единая Россия» потеряет большинство в федеральном парламенте», – написал в «Фейсбуке» либеральный политик Илья Яшин.