Эксперты: выборы как институт теряют в России всякий смысл

15.09.2020, 1:45, Новости дня

В России завершилось голосование на выборах различных уровней, проходившее по новой формуле, ранее апробированной на плебисците по изменению Конституции страны.

Выборы впервые прошли в три дня с использованием досрочного голосования, в том числе на избирательных участках и придомовых территориях. По оценке независимых экспертов, именно этот ход во многом позволил властям получить приемлемый для себя результат. Так, во всех 18 регионах, где избирались губернаторы, победу праздновали выдвиженцы от «Единой России».

В то же время независимое движение наблюдателей «Голос» назвало проведение большого числа участковых и территориальных избирательных комиссии в единый день голосования «правовым произволом». По данным «Голоса» всего на «Карту нарушений» поступило 1 306 сообщений из 59 регионов. Это рекордный показатель за последние четыре года.

«Россия все больше и больше становится похожа на Туркмению»

Директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя итоги выборов для Русской службы «Голоса Америки», сказал, что Россия в этом все больше и больше становится похожа на Туркмению. По его мнению, результаты голосования на губернаторских выборах в большинстве регионов страны не просто грубо сфальсифицированы – они сфальсифицированы «демонстративно и показательно».

«Исключение, может быть, составляет только Иркутск, – уточнил он. – В свою очередь, позиция Центризбиркома, который отказался проверять жалобы о нарушениях, состоит в том, чтобы продемонстрировать избирателю, оппозиционным партиям и в широком смысле общественности бесполезность любых попыток вообще что-то изменить в России или на что-то повлиять с помощью выборов».

По сути, речь идет о том, что избирательная система в том виде, в котором она существовала ранее на протяжении всего путинского периода правления, аннулирована, констатировал Борис Кагарлицкий: «Власть последовательно показывает обществу, что никаких легальных путей не только для противодействия или возражения ей, но и для диалога и, как ни странно, даже для позитивного участия в важных событиях в жизни страны, не остается. Все дороги перекрыты, причем нарочито».

Это, конечно, трагическая ситуация, считает директор Института глобализации и социальных движений. «Потому что выхода из нее в рамках существующей системы нет, и становится понятно, что власть имущие не готовы считаться даже с объективными факторами социальной и экономической реальности», – пояснил он.

«Единая Россия» может проводить своих кандидатов только в результате тотальной фальсификации голосования»

В свою очередь, как заметил в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» социолог и публицист, в прошлом генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко, то, что произошло сложно назвать выборами. С его точки зрения, трехдневное сфальсифицированное голосование «на пеньках», выглядит как издевательство над демократическим процессом.

«А то, что во всех 18 регионах, где избирали губернаторов, победили представители власти, это вполне естественно, – добавил он. – Ни в одном из этих случаев никакой реальной альтернативы им не было. На выборах других уровней, где возникала альтернатива, достаточно уверенную победу одержала оппозиция. В частности, в Пскове (на муниципальных выборах) стали депутатами два десятка «яблочников». В Томске можно говорить о победе «Умного голосования» (придумка Алексея Навального, консолидировавшего оппозиционные силы против выдвиженцев от «Единой России» – В.В.). Значительные успехи оппозиции зафиксированы в Новосибирске. Все это свидетельствует о том, что партия власти побеждать честно не в состоянии».

Как сообщается на официальном сайте «Яблока», всего в ходе нынешней избирательной кампании от партии избраны 47 депутатов в 12 регионах России. По свидетельству соратника Навального Леонида Волкова, кандидаты «Умного голосования» выиграли в Томске как минимум 16 из 27 мандатов.

О масштабах фальсификации надо рассказывать отдельно, подчеркнул Игорь Яковенко: «Это «мертвые души», которых включали в избирательные списки, массовые нарушения, связанные с недопуском наблюдателей, огромное количество вбросов и так далее. «Единая Россия» может проводить своих кандидатов только в результате тотальной фальсификации голосования».

Эксперты также сошлись на том, что обкатанная властями новая форма голосования будет использоваться и впредь.

Опыт с “обнулением” Конституции, когда голосование впервые прошло в течение нескольких дней, дистанционно, с огромным количеством предварительно проголосовавших, сохранится надолго, считает Игорь Яковенко.

«По крайней мере, до тех пор, пока будет существовать путинизм, продолжится издевательство и над электоральным процессом. То есть, ноу-хау, которое было найдено нынешним летом, возьмут на вооружение на постоянной основе», – резюмировал журналист.

Фактически власти уже завершили выборы в Госдуму, которые еще только предстоит провести в будущем году, иронизирует Борис Кагарлицкий: «Нам уже сообщили, что будет снова восстановлено конституционное большинство фракции «Единая Россия». Значит, соответственно, системные оппозиционные партии, в соответствии с заявлениями (Андрея) Турчака (секретаря генсовета «ЕР» – В.В.) и других официальных лиц, будут сведены к символическому минимуму, а, возможно, даже и в этом качестве их не будет».

Российский парламент никогда не был по-настоящему законодательным органом, но сейчас он, похоже, утрачивает и свою декоративную роль, заключил политолог.

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