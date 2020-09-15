Мнение: Как восстал и воспрял психоанализ в Росии

15.09.2020, 1:35, Разное

Горжусь тем, что через соцсети познакомился и даже “подружился” с выдающимся советско-российским ученым, специалистом по космической физиологии и психологии Леонидом Китаевым-Смыком. “Космический” тут надо понимать не в привычном ныне смысле, как у гадалок, астрологов и психоэнерготерапевтов, которые “ловят энергию прямо из космоса”, а в смысле прямом – Леонид всю жизнь работал с космонавтами, изучая эффекты пребывания в невесомости, длительного нахождения групп в замкнутом пространстве и т.д.

Он и сейчас описывает множество интересных кейсов из своего богатого прошлого, выбрав, правда, своеобразную площадку для публикации – завел себе канал на Яндекс.Дзен. Всем рекомендую подписаться!

А я у него нашел весьма забавный факт про совсем недавнюю историю развития психологии в РФ – о том, кто же поспособствовал возрождению интереса к психоанализу в нашей стране. Ведь, как известно, психоанализ был запрещен в СССР еще при Сталине. А возвратил его… Ельцин! Вот что пишет Леонид:

“Напомню ещё об одной «реабилитации» научного направления уже в современной России. Теперь мало кто вспомнит, что в СССР и в течение нескольких лет после его распада в нашей стране был презираем и почти запрещён психоанализ. В 1996 году выдающемуся российскому психологу и военному психиатру Михаилу Михайловичу Решетникову воину-афганцу удалось, можно сказать, пробиться к Президенту России Борису Николаевичу Ельцину, чтобы он подписал «Указ о восстановлении и развитии прикладного и клинического психоанализа» и распоряжение о создании в Санкт-Петербурге Северо-Восточного института психоанализа (на Васильевском острове). Почему было нужно такое «Высокое Решение»? Разве нельзя просто учредить государственный, либо частный институт? Это было невозможно, так как против этого восстало бы всё сообщество не только тогдашних психиатров, но и психологов. С Указом Президента России они уже поспорить не могли; и многие из них стали «записываться» в психоаналитики. Теперь современные версии психоанализа используются при подборе астронавтов и космонавтов, а также при восстановлении их психического здоровья после стресса в космосе”.

Очень смешно, конечно. Но и грустно – так как в этом случае отчетливо проступает неизбывная, какая-то просто безнадежная сервильность российской “науки” и ее “ученых”, которые ничего не могут сами, а ждут отмашки верховных правителей даже на то, чтобы начать мыслить в том или ином направлении. Сталин запретил, Ельцин разрешил… С такими закрепощенными умами никакой науки, понятно, не будет никогда.