Глава Николаевской ОГА госпитализирован с COVID-19

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15.09.2020, 1:15, Новости дня

У главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника диагностировали коронавирусную инфекцию. О положительном результате теста на COVID-19 стало известно сегодня, написал чиновник в Facebook.

“Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу”, – сообщил Стадник.

В комментариях он добавил, что госпитализирован в Киеве.

Шановна громадо!Я завжди говорив про свою відкритість до вас, тому й зараз вважаю за потрібне поділитися з вами сумною…

Posted by Олександр Стаднік on Esmaspäev, 14. September 2020

Стадник стал первым украинским губернатором, заразившимся коронавирусом.

Должность главы Николаевской ОГА он занимает с 18 сентября 2019 года.

По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Умерло 3211 человек (33 за последние сутки), выздоровело 69 543 (650 за сутки).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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