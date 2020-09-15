В Украине с 2021 года станет обязательным ВНО по математике

15.09.2020, 1:15, Новости дня

С 2021 года для выпускников украинских школ введут обязательную государственную итоговую аттестацию (в форме ВНО) по математике. Об этом 14 сентября заявила заместитель директора Центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямой трансляции на странице ведомства в YouTube.

Во время ВНО в 2020 году обязательными для сдачи были два предмета: первый – украинский язык и литература, а также предоставлялся выбор между математикой и историей Украины. Еще два предмета выпускники могли выбирать самостоятельно. Тестирование в обязательном порядке должны были проходить только те выпускники, которые собираются поступать в вузы.

“Государственная итоговая аттестация с 2021 года для абитуриентов на основе полного общего среднего образования будет обязательной по украинскому языку и по математике. Это нововведение. Напоминаю: раньше можно было выбирать из математики или истории Украины. История Украины или иностранный язык, а также один из учебных предметов на выбор”, – заявила она.

По словам Вакуленко, с 2021 года выпускники смогут сдавать ВНО по пяти предметам вместо четырех.

Он отметила, что также изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе. Выпускникам предоставят возможность выбирать – сдавать только украинский язык или украинский язык и литературу.

В 2020 году основная сессия ВНО прошла с 25 июня по 17 июля. За это время выпускники сдали ВНО по математике (152,1 тыс. человек), украинскому языку и литературе (275,08 тыс.), физике (22,2 тыс.), английскому (105,1 тыс.) и другим иностранным языкам (2,2 тыс.), истории Украины (178,7 тыс.), биологии (74,4 тыс.), географии (92,9 тыс.).