Ястремская стартовала в Риме с победы над итальянкой Джорджи

15.09.2020, 1:15, Новости дня

20-летняя теннисистка из Украины Даяна Ястремская выиграла матч первого круга турнира Internazionali BNL d’Italia, который начался в Риме. Об этом сообщает сайт WTA.

Соперницей украинки была 28-летняя итальянка Камила Джорджи.

Игра, которая продлилась 2 часа 33 минуты, сопровождалась большим количеством неточностей со стороны обеих спортсменок. Только двойных ошибок они сделали по 14.

Итоговый счет – 7:5, 6:7, 6:4 в пользу Ястремской.

[email protected]_Yastremska is through to the second round of the @InteBNLdItalia.

She defeats Giorgi 7-5, 6-7(5), 6-4 pic.twitter.com/g3Oi3GEQ2c

— wta (@WTA) September 14, 2020

Таким образом, она взяла реванш у Джорджи за поражение, которое потерпела 7 августа в четвертьфинале турнира в Палермо.

Соперницей украинки во втором круге станет Аманда Анисимова из США.