Украина ограничила пропуск в КПП “Новые Яриловичи”, через который хасиды пытаются добраться в Умань

15.09.2020, 1:15, Новости дня

На границе Украины и Беларуси в Черниговской области в пункте пропуска “Новые Яриловичи”, через который сотни хасидов пытаются попасть на украинскую территорию на празднование Нового года по еврейскому календарю, временно ограничили движение транспорта и граждан. Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В ведомстве заявили, что вынужденно ограничили пропуск транспорта через контрольно-пропускной пункт. По их словам, большое количество иностранцев на проезжей части усложняет проезд автомобилей и несет потенциальную угрозу жизни граждан.

Белорусскую сторону проинформировали о решении. Осуществляется перенаправление транспортных средств в другие пункты пропуска, сообщили в релизе.

У ПУНКТІ ПРОПУСКУ «НОВІ ЯРИЛОВИЧІ» 🛑ТИМЧАСОВО ОБМЕЖЕНО🛑 РУХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ГРОМАДЯНСитуація в пункті пропуску… Posted by Державна прикордонна служба України on Esmaspäev, 14. September 2020

Пресс-центр Госпогранслужбы Украины отмечает, что сегодня во второй половине дня в пункты пропуска на границе с Беларусью начали прибывать иностранцы, которые пытаются попасть на украинскую территорию.

На место событий приехал глава ГПСУ Сергей Дейнеко. Он встретился с иностранцами и продемонстрировал им постановление Кабинета Министров об ограничении въезда.

“Он отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы. Также глава ведомства подчеркнул недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность, а пограничники не допустят попыток нарушения границы”, – сказано в пресс-релизе.

В Госпогранслужбе добавили, что ситуация контролируемая, граница с Беларусью охраняется в усиленном режиме.

Каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Нового года (Рош а-Шана) прибывают хасиды со всего мира. В 2020 году празднование намечено на 18–20 сентября.

С 28 августа по 28 сентября 2020 года границу Украины закрыли для иностранцев в связи с обострением эпидемической ситуации, такое решение принято на заседании Кабинета Министров 26 августа.

“Европейская правда” со ссылкой на источники сообщила, что решение Кабмина было продиктовано стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.

За два дня до закрытия границы хасиды начали прибывать в Украину. Ожидается, что Умань посетят около 3 тыс. паломников.