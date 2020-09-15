Коронавирус выявили у председателя Житомирского облсовета
15.09.2020, 1:15, Новости дня
Глава Житомирского областного совета Владимир Ширма сообщил в Facebook 14 сентября, что заразился коронавирусом.
“Сообщаю неприятную новость: заболел COVID-19. Сделал тест на коронавирус – результат положительный. Сейчас нахожусь на больничном. До этого я был в отпуске, поэтому не контактировал с работниками областного совета и облгосадминистрации”, – написал Ширма.
Друзі!Повідомляю неприємну новину – занедужав на COVID-19.Зробив тест на коронавірус – результат позитивний. Наразі…
Posted by Володимир Ширма on Esmaspäev, 14. September 2020
Ранее коронавирусной инфекцией болели коллеги Ширмы, глава Запорожского облсовета Григорий Самардак и Львовского – Александр Ганущин.
14 сентября стало известно, что положительный тест на коронавирус сдал председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник.
По состоянию на утро 14 сентября общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 156 797. Умерло 3211 человек (33 за последние сутки), выздоровело 69 543 (650 за сутки).
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