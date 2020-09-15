 

В Эстонии оспорили закрытие последней русской школы в городе Кейла

15.09.2020, 1:08, Новости дня

Решение о закрытии единственной русской школы в эстонском городе Кейла оспорили в суде, сообщил председатель правления НКО «Русская школа Эстонии» Мстислав Русаков.

«14 сентября 2020 года была подана апелляционная жалоба на решение Таллинского административного суда, одобряющего закрытие единственной русской школы в городе Кейла. В качестве апеллянта выступила председатель попечительского совета ликвидированной Кейлаской основной школы Оксана Пост. Апелляция была подана при поддержке НКО «Русская школа Эстонии», – передает ТАСС сообщение председателя.

По словам Русакова, город Кейла взял курс на тотальную эстонизацию.

«С правовой точки зрения решение суда противоречит как положениям Конституции Эстонии, так и ряду международных актов. Помимо прочего оно нарушает принцип равного обращения и право национальных меньшинств на обучение на родном языке», – добавил он.

В августе Таллинский административный суд оставил в силе решение Кейлаского городского собрания о ликвидации единственной русской школы в этом эстонском городе.

26 ноября 2019 года городское собрание Кейлы, большинство которого представляет Партия реформ, подавляющим большинством голосов поддержало решение о слиянии эстонской Кейлаской школы и Кейлаской основной школы. Таким образом, с 1 сентября 2020 года набора в первый класс на русском языке обучения в городе не будет, при этом возможность частичного обучения на русском языке со второго по девятый класс сохранится. Правозащитная НКО «Русская школа Эстонии» в этой связи выразила протест против закрытия единственной русской школы в городе Кейла. Против этого решения выступил также попечительский совет Кейлаской основной школы, а также многие родители, организовав пикет.

В 2017 году правозащитники из Эстонии обращались с жалобой в Европейский суд по правам человека в связи с отказом эстонского правительства в преподавании на русском языке в гимназии в Таллине.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус подарил Прибалтике новый повод для русофобии.



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