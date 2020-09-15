Переговоры Путина и Лукашенко завершились

15.09.2020, 0:48, Новости дня

Переговоры президентов РФ Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи завершились. Встреча глав государств продлилась более четырех часов.

Главы государств побеседовали на тему двусторонних отношений, ситуации в регионе и совместного реагирования на возникающие вызовы, передает БелТА.

Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1», передает ТАСС.

В понедельник в Сочи прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко. Переговоры лидеров проходили в формате «один на один», лидеры обсуждали состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, тематику союзных отношений.

Диалог двух президентов длился больше четырех часов, информирует РИА «Новости». Они начались около 14.40.

Стороны договорились о выделении Белоруссии кредита на 1,5 млрд долларов. Лукашенко в ходе диалога заявил, что республике стоит держаться ближе к «старшему брату – России».

Также в ходе беседы Путин подтвердил, что Белоруссия первой из зарубежных стран получит российскую вакцину от коронавируса. Путин подчеркнул, что совместные военные учения стран будут проходить ежемесячно.