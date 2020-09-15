 

Власти Греции обвинили мигрантов в поджоге лагеря на острове Лесбос

15.09.2020, 0:48, Новости дня

Представитель правительства Греции Стелиос Пецас обвинил мигрантов в сознательном поджоге лагеря «Мория» на острове Лесбос на прошлой неделе с целью воздействия на власти республики для последующего переселения людей на материк.

«Лагерь сожгли беженцы и мигранты, которые таким образом хотели повлиять на власти (Греции), чтобы их быстрее переселили с острова на материк», – приводит слова Пецаса «Интерфакс».

В понедельник канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала австрийского коллегу Себастьяна Курца за отказ принять беженцев из сгоревшего лагеря на острове Лесбос.

Напомним, в ночь на 9 сентября на острове Лесбос сгорел крупнейший в Греции центр приема и идентификации мигрантов и беженцев Мориа, где находились 12,8 тыс. человек. Пожар произошел вскоре после того, как стало известно о 35 случаях заражения коронавирусом в лагере.

В марте сообщалось, что переполненный лагерь беженцев на греческом острове Лесбос, прежде пользовавшемся популярностью у туристов, остался без еды и медицинской помощи после вспышки коронавируса и вызванной ею волны насилия в отношении мигрантов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Власти Белоруссии назвали провокацией выбрасывание формы пограничниками

03.07 / Выступать до Магомаева было сложно, после него – бессмысленно. Люди шли не на концерт – шли на Магомаева

24.08 / В РФ разработали концепцию двигателя для сверхзвукового пассажирского самолета

01.07 / Times – «программа-интенсив» — Китай «беспрецедентно» нарастил активность на своём главном ядерном полигоне

18.07 / Россия и Китай воспользовались пандемией COVID-19 для распространения пропаганды – Столтенберг

02.07 / В Словении скандал из-за закупки защитных масок и ИВЛ привел к политическому кризису

01.09 / В Турции захотели помириться с Грецией

07.09 / США и Эстония устроили провокационные стрельбы из РСЗО

15.07 / Операцию по подъему танкера Delfi планируют завершить до 1 августа

23.07 / Лукашенко заявил о «политической пандемии» в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска