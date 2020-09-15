Меркель: сотрудничество с Китаем должно основываться на взаимной выгоде и честной конкуренции

15.09.2020, 0:25, Новости дня

В понедельник состоялся онлайн-саммит руководителей Германии и Китая. Беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, от имени Европейского союза, провела канцлер Германии Ангела Меркель (напомним, что в настоящее время Германия председательствует в ЕС).

Речь шла, в частности, о переговорах по заключению крупного инвестиционного соглашения между Европой и КНР.

«Мы оказали на них давление… и мы прояснили наши позиции в отношении стратегического сотрудничества относительно климатических проблем, – заявила канцлер Меркель по завершении саммита. – В целом сотрудничество с Китаем должно базироваться на определенных принципах: это – взаимная выгода, честная конкуренция. У нас разные социальные системы, но, хотя мы и привержены многосторонним связям, они должны быть основаны на соблюдении четких правил».

Такую же осторожность выразил, сразу после саммита, и президент Европейского совета Шарль Мишель. «Европе нужно, чтобы она была игроком, а не полем для игры, – сказал Мишель, – Сегодняшнее заседание представляет собой еще один шаг в сторону формирования более сбалансированных отношений с Китаем… Мы хотим таких отношений с Китаем, которые будут базироваться на взаимовыгоде, ответственности и справедливости».

Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, в своем комментарии также дала понять, что прогресс на переговорах, начатых еще в 2014 году, невозможен без обоюдной открытости: «Что касается доступа к рынкам, то вопрос здесь не в том, чтобы встретиться где-то посередине, а в том, чтобы устранить ассимметрию и добиться взаимной открытости рынков, – заявила фон дер Ляйен. – Так что Китаю необходимо продвинуться вперед в этих двух аспектах, если мы хотим достичь взаимной цели и завершить переговоры в нынешнем году. Иначе говоря, Китай должен убедить нас в том, что [нам] стоит заключать с ним инвестиционное соглашение».

Евросоюз убежден в несправедливости положения, при котором европейские компании наталкиваются в КНР на гораздо большее количество препон, нежели китайские фирмы, ведущие бизнес на территории стран Евросоюза.