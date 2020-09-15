Помпео выступил с заявлением по случаю Международного дня демократии

15.09.2020, 0:25, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением по случаю Международного дня демократии, который отмечается 15 сентября.

По словам Помпео, этот день напоминает о праве каждого гражданина участвовать в процессах демократического самоуправления. «Демократии несут ответственность перед своими гражданами. Они уважают верховенство закона, защищают жизнь и собственность, уважают свободы, достоинство и равенство каждого человека», – сказал госсекретарь.

«Люди во всем мире продолжают стремиться к демократии, потому что каждый из нас жаждет свободы. С детства мы инстинктивно утверждаем свою способность к самоуправлению и принятию решений, определяющих нашу жизнь. Как граждане, мы понимаем, что должны иметь право вести с другими людьми споры о том, насколько умны решения лидеров, которым мы доверяем полномочия защищать нашу жизнь, нашу собственность и наши свободы. Как люди, мы знаем, что в одиночку с этим не справиться. Демократии – это инклюзивные сообщества людей, которые могут свободно работать вместе для достижения целей, которые они свободно выбрали, и они процветают, потому что свобода раскрывает таланты и творческие способности всех».

«Сегодня мир переживает один из самых серьезных кризисов в области общественного здравоохранения в современной истории. Пандемия коронавируса бросает вызов как демократиям, так и авторитарным правительствам и диктатурам, но только демократии могут открыто обсуждать, как реагировать на этот вызов. Между тем авторитарные лидеры всех мастей верны себе. Их приоритет – не общественное здоровье, а защита собственной власти. Они отказываются отвечать на трудные вопросы. Они сеют дезинформацию, возлагают вину на уязвимые группы, расширяют массовую слежку и приостанавливают верховенство закона. Люди страдают, когда их лидеры подотчетны только себе или партиям, которые они контролируют», – подчеркнул Помпео.

«Демократии же, напротив, прекрасно справляются со сложными периодами (истории), – констатировал глава внешнеполитического ведомства. – Благодаря свободе выражения мнений и равенству всех людей перед законом граждане демократических обществ могут вместе противостоять проблемам в сфере общественного здравоохранения. Люди в демократических странах требуют доступа к информации, чтобы защитить себя и других. И общества, которые придерживаются принципа равенства перед законом, воплощают эту веру в жизнь, предпринимая активные шаги для содействия полному участию и защите всех людей».

«Демократическая система управления далека от совершенства, но она, безусловно, лучше других. Демократические общества уважают права человека, они более мирные, процветающие и безопасные. Мы поддерживаем всех людей, которые стремятся жить свободно, безопасно и с достоинством в демократических государствах», – резюмировал госсекретарь.