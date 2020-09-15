 

Предложение лишать доплат не привившихся от COVID-19 медиков исчезло с сайта НИИ Минздрава

15.09.2020, 0:20, Разное


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«На наш взгляд, необходимо установить условием получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников прохождение ими вакцинации против COVID-19», – говорилось в документе, опубликованном сегодня, 14 сентября. Вскоре доклад «исчез» с сайта.

Сегодня же в Минздраве отреагировали на резонансную инициативу, напомнив, что вакцинация россиян от коронавируса носит добровольный характер. «Отдельные эксперты высказывают различные мнения относительно важных аспектов охраны здоровья граждан. Минздрав, безусловно, внимательно изучает все предложения экспертов, тем не менее твердо придерживаясь принципа добровольности вакцинации», – заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

По данным портала Vademecum, директор ЦНИИОИЗ Ольга Кобякова также прокомментировала случившееся. «Для победы над коронавирусной инфекцией необходима активная информационная кампания, разъясняющая необходимость массовой вакцинации. При этом высказываются различные экспертные мнения, одно из них – о необходимости установить условия в виде получения определенных мер социальной поддержки медицинских работников через прохождение ими вакцинации против COVID-19», – сказала Кобякова, подчеркнув, что мнение отдельных экспертов не является официальной позицией ЦНИИОИЗ.

В соответствии с проектом бюджета Федерального фонда ОМС (ФФОМС), на 2021 год на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь зараженным COVID-19, заложено 160 млрд рублей.



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