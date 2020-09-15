Мнение: Нарисованные результаты

15.09.2020, 0:15, Разное

Обсуждать прошедшие “выборы” в РФ не имеет смысла, разве что отметить одно забавное обстоятельство: ведь, по сути, в ряде регионов России (везде, где были “выборы”) случилось РОВНО ТО ЖЕ САМОЕ, что и месяц назад в Белоруссии: представители власти самым наглым и беспардонным образом нарисовали себе “победы”, предварительно сняв, загнобив или иным образом не допустив к участию всех сколь-нибудь опасных конкурентов. Однако у нас, в отличие от Белоруссии – тишина.

Впрочем, и в Белоруссии была тишина – и пять, и десять лет назад. Лукашенко ведь далеко не первые “выборы” себе таким образом организовал. Как и Путин в России. Тут ясно лишь одно – “сколь веревочке ни виться…”

После введения 3-дневного голосования на российских выборах я, надо сказать, окончательно успокоился на их счет – и теперь считаю, что все идет как надо. По сути, правящая ОПГ, сама того не зная, тщится придать, наконец, выборам их первоначальный смысл – смысл “побеждает тот, кто больше и сильнее”. Ближе к корням!

Ну в самом деле, что за ерунда: почему власть в стране должна быть у тех, у кого больше цифирки в протоколе? Это у нас что – школьный урок чистописания? Или арифметики? Цифирки не стоят бумаги, на которой их рисуют. Все понемногу идет к тому, что на любых выборах станут побеждать те, кто быстрее и окончательнее сумеет приставить ствол к виску председателя избиркома. Если для этого надо взять штурмом здание, где этот председатель сидит – что ж, будут брать.

И вот это будет реально ЧЕСТНАЯ борьба. Правда, при этом будут немного постреливать, будет много дыма и, возможно, некоторые пожары. Но это всего лишь издержки для нынешних художников, которые так любят рисовать.