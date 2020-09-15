 

В Сургуте пьяный дед угрожал выкинуть из окна двухлетнего внука

15.09.2020, 0:08, Новости дня

Пожилой мужчина в Сургуте, находясь в состоянии алкогольного опьянения, держал за ногу двухлетнего внука у раскрытого окна на пятом этаже. В результате инцидента никто не пострадал.

Полицейские, которых позвали очевидцы, смогли попасть в квартиру и передать ребенка сотрудникам скорой помощи, передает РИА «Новости».

«Поднявшись на пятый этаж, полицейские взломали дверь квартиры и вошли внутрь. Испуганного двухлетнего мальчика они обнаружили в одной из комнат под сушилкой для белья. На месте происшествия задержан дедушка ребенка, находившийся в состоянии алкогольного опьянения», – сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что во время случившегося отец и мать ребенка отсутствовали, поэтому младенец находился с дедушкой. Полиция проводит проверку.

Ранее стало известно о случае в Бурятии, когда мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, отрубил пальцы племяннице, повредившей его мобильный телефон.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала о расширении полномочий полиции.



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