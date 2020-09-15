Версия: НЛО – это живые существа?

15.09.2020, 6:41, Разное

В подавляющем числе публикаций НЛО представляются как искусственные механизмы, созданные представителями инопланетных цивилизаций. Но есть версия, согласно которой «летающие тарелки» имеют биологическую природу. Они – живые существа.

Атмосферные животные

Предположение, что НЛО – живые существа высказал еще Арнольд Кеннет, увидевший 24 июня 1947 года в небе 9 «летающих тарелок» и поведавший о них миру. С этого дня ведет свою историю современная уфология. Именно Кеннет впервые употребил термин «летающая тарелка», растиражированный журналистами на весь мир и ставший общепринятым. Именно Кеннет высказал первым мысль, что наблюдаемые им НЛО были живыми существами, обитающими в атмосфере.

Не безумные гипотезы

В 1955 году Зоя Василько-Серецки оформила предположение в гипотезу о существовании в верхних слоях атмосферы отдельного живого мира. Его представители, спускающиеся с небес, и воспринимаются нами как НЛО. В 1978 году Тревор Джеймс Констебль в своей книге «Небесные существа» развил идею, предположив, что воздушное пространство населено одноклеточными организмами размером от нескольких сантиметров до нескольких сот метров.

Сама идея вовсе не безумна. Сколько живых существ живет в водах Мирового океана? В одной капле – миллионы живых организмов! Почему же Пятый океан (воздушный) мы привычно считаем безжизненным? Если принять версию, что НЛО – живые существа, многие странности в их поведении, описываемые очевидцами, становятся понятными.

Удивительные трансформации-1

Есть довольно много свидетельств о том, как НЛО изменяли свою форму. В 1959 году над Варшавой висел объект в виде двух шаров, соединенных перемычкой. Повисев несколько минут, «гантель» слилась в цельный шар, затем приняла форму диска и улетело. В декабре 1969 года жители деревни Лизово в Пермской области наблюдали, как три шарообразных НЛО соединились в единую конструкцию (та же «гантель», только из трех шаров), которая затем переформировалось в «бублик» – диск с отверстием в центре.

В июне 1975 года над Эстонией пролетел НЛО, в ходе полета постоянно менявший форму. Над Таллином это был треугольник, который затем он свернулся в шар. Над Кехрой шар развернулся обратно в пирамиду, над Айгвиду НЛО принял Т-образную форму, над Раквере преобразился в цилиндр, над Нарвой принял форму яйца.

Удивительные трансформации-2

Часто НЛО прямо на глазах увеличивается или уменьшается в размерах. Есть достаточно много описаний, как несколько объектов, встретившись в небе, сливаются в единое целое, или как наоборот, объект делится на части. В сентябре 1980 года моряки судна «Виктор Бугаев» наблюдали, как висящий над ними шар разделился на две части, разлетевшиеся в разные стороны. В июле 1977 года бакинский астроном Тихонов видел, как неизвестный объект разделился на две части, каждая из которых разделилась еще раз.

Все эти метаморфозы, странны и необъяснимы для летательных аппаратов. Но для ученого, наблюдающего в микроскоп жизнедеятельность бактерий, во всем этом нет ничего необычного. Деления, соединения, изменение формы и размеров – типично для одноклеточных организмов.

Возможные вариации

А как же быть с теорией, что НЛО – космические корабли инопланетян? Неужели такую волнующую воображение гипотезу придется похоронить? Вовсе не обязательно. Вполне возможно параллельное существование в небе неизвестных науке живых существ и летательных аппаратов инопланетян-гуманоидов.

Кстати, есть и третий вариант, объединяющий первые два: НЛО – действительно искусственные аппараты пришельцев, но имеющие биологическую основу. Ученые уже давно мечтают о создании искусственного живого организма, биороботы стали героями не одного десятка блокбастеров и триллеров. Так что ничего нет невероятного в допущении, что в небе Земли летают живые разведывательные зонды, выращенные в инопланетных биологических научных лабораториях.