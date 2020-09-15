На древнем свитке оказалась карта Марса со спутником

15.09.2020, 7:07, Разное

Не смотря на то, что в один несчастный день величайшая Александрийская библиотека Древнего мира сгорела, его бесценные рукописи пропали далеко не все.

Хранители этой уникальной сокровищницы человеческих знаний прекрасно понимали, что ждет библиотеку в то неспокойное время, а потому копировали наиболее ценные рукописи, заменяя ими подлинники, и те благополучно отправлялись в другие страны. Говорят, что часть их осела в хранилищах тибетских монастырей, в библиотеке Ватикана и многих других местах.

Одним из центров хранения этих бесценных документов древности стала и резиденция армянской церкви Эчмиадзин. В дальнейшем в Армении сформировался специальный центр хранения древних рукописей – Матенадаран, ставший в XX веке национальным достоянием СССР.

В 1939 году власти советской Армении перевозили древние свитки из резиденции католикоса в Ереван. В числе участников этой компании числился и молодой историк Виктор Арутюнян (в действительности он был сотрудником НКВД из Москвы). Виктор вел дневник, что позволило исследователям в дальнейшем натолкнуться на очень интересный факт.

Виктор писал в своем дневнике, что на одном из древних свитков он увидел карту Марса, на которой к тому же был обозначен спутник Красной планеты. Это настолько поразило образованного молодого человека, что он по-мальчишески извлек эту карту и взял ее с собой, дабы изучить ее основательно, поскольку не мог понять, как в древности люди могли составить карту Марса, да еще со спутником. Дело в том, что спутники Марса были обнаружены только в 1877 году, до этого на Земле не существовало достаточно мощного телескопа, чтобы усмотреть эти незначительные космические тела на таком огромном расстоянии от Земли. А на древней карте, которую практически выкрал из архива работник НКВД, спутник был обозначен. Как такое могло случиться?..

Откуда древние знали о спутниках Марса, остается тайной

Мальчишеская выходка молодого историка мало что ему дала, если судить по разочарованным записям в дневнике Арутюняна. Во-первых, текст был на латинском языке, во-вторых, этот отдельный листок не давал главной информации – кто и когда составил карту Марса.

Виктор переслал карту в академию наук Армении с указанием, откуда она, а сам в это время отправился на фронт (началась Великая отечественная война), где пропал без вести. Больше ни о нем, ни о той злополучной карте Марса – никаких сведений исследователям обнаружить не удалось. Скорее всего, этот свиток до сих пор лежит в архиве Матенадарана в Ереване.

Косвенное доказательство существования карты Марса

Косвенным свидетельством, что такое могло быть (что о Марсе и его спутниках знали в глубокой древности) служит Толковый словарь грузинского ученого Сабы Орбелиани (1658—1725), в котором можно найти упоминание о спутнике Марса с радиусом орбиты в 24019 километров (современное значение радиуса орбиты для спутника Деймоса – 25459 километров). Не исключено, что Орбелиани мог в свое время посетить Эчмиадзин, где почерпнул сведения о Марсе из хранившейся там рукописи, отдельную карту которой видел Виктор Арутюнян.

В заключение хочется заметить, что если поставить задачу разыскать ту старинную карту Марса, то сделать это сегодня будет не так-то просто: в фондах Матенадарана насчитывается более 200 тысяч различных старинных документов. Это если не учитывать всевозможные препоны, которые следует ожидать со стороны властей Армении, как и прочие непредвиденные трудности, кои непременно возникнут перед любым исследователем…