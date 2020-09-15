О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
 

О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

15.09.2020, 19:34, Объявления
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Порядок предоставления субсидии определен в соответствии со ст. 159 Жилищного кодекса РФ и «Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 №761.

Уполномоченным органом по назначению и выплате субсидии на оплату ЖКУ в Рыбинске является Центр социальных выплат (ул. Крестовая, 139). Контактные телефоны: (4855) 22-23-31, 22-25-31, 22-21-48, 28-30-74.

Прием граждан ведется в МФЦ (пр. Генерала Батова, 1). Режим работы МФЦ: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота – с 8-00 до 18-00, вторник – с 10-00 до 20-00, воскресенье – выходной.

Также подать заявление с документами можно через портал госуслуг: https://www.gosuslugi.ru.

Претендовать на жилищную субсидию могут семьи, у которых расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, составляют более 22 % от совокупного дохода семьи. Таков федеральный стандарт «максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» (МДД).

Необходимо также учесть региональный стандарт стоимости ЖКУ (ССЖКУ). На второе полугодие 2020 года для города Рыбинска этот стандарт утвержден постановлением Правительства Ярославской области от 28.12.2009 № 1283-п «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» в следующем размере:

Заявитель

Расходы населения на оплату ЖКУ на одного человека в месяц (руб.)

Для одиноко проживающего человека

Для семей из 2-х человек

Для семей их 3-х и более человек

Наниматель жилого помещения

3541,08

2700,24

2474,67

Собственник жилого помещения

3531,18

2693,94

2469,27

Собственник, не обязанный вносить взносы на капремонт

3273,78

2530,14

2328,87

Формула для расчета субсидии:

Размер субсидии (руб.) = ССЖКУ x N – МДД x Д (совокупный доход семьи);
ССЖКУ – региональный стандарт = см. таблицу;
N – количество человек в семье, зарегистрированных на жилой площади;
МДД — региональный стандарт= 22%;
Д – совокупный доход семьи. Это доходы всех зарегистрированных на жилой площади граждан, при этом независимо от раздельного или совместного проживания, учитываются доходы граждан, являющихся по отношению к получателю субсидии или членами его семьи: супругом (супругой), родителями несовершеннолетних детей и несовершеннолетними детьми. Совокупный доход семьи определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии (расчетный период). Среднемесячный доход каждого члена семьи и одиноко проживающего гражданина определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение расчетного периода, на количество месяцев этого периода, в течение которых он имел данные доходы.

Пример расчета субсидии:

1) Гражданин зарегистрирован по месту жительства один и является собственником квартиры. Гражданин обратился за назначением субсидии в сентябре 2020 года, поэтому необходимо учесть его доход за период с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Ежемесячный доход этого гражданина — пенсия в размере 13950 рублей в месяц с сентября по декабрь 2019 года, а с января по февраль 2020 года по 14500 рублей ежемесячно. Среднемесячный доход гражданина = сумма пенсий за 6 месяцев : 6 = (13950 x 4 + 14500 x 2 ) : 6 = 14133,33 руб.

Расчет субсидии: 3531,18 x 1-14133,33×22%=421,85

Таким образом, субсидия будет назначена в размере 421,85 руб.

Право на субсидии имеют:

– пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
– наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
– члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
– собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Перечень документов:

Для получения субсидии граждане представляют следующий комплект документов с предъявлением оригиналов:

1. Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи и принадлежности к гражданству РФ:

– свидетельства о браке;
– свидетельства о расторжении брака;
– свидетельства о рождении ребенка;
– свидетельства установления отцовства;
– паспорта заявителя и членов его семьи.

2. Копии документов, подтверждающие правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства:

– для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, это — договор социального найма, договор найма жилого помещения, договор специализированного найма (служебного помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого фонда вынужденных переселенцев);
– для нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, это — договор найма жилого помещения (договор найма не может быть заключен между супругами, поскольку доходы являются их общим имуществом (ст. 34 СК); родителями и несовершеннолетними детьми, поскольку родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей (ст. 80 СК), опекуном, попечителем, а также их супругами и близкими родственниками и опекаемым, поскольку они не вправе совершать сделки с подопечным (ст. 37 ГК), управляющего недвижимым имуществом подопечного определяет орган опеки и попечительства;
– для членов жилищного или жилищно-строительного кооператива, это — справки жилищного и жилищно-строительного кооператива о полной выплате заявителем паевого взноса за предоставленную этому лицу кооперативом квартиру, выданной уполномоченным органом управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенции, свидетельства о праве на наследство по закону или завещанию и др.;
– для собственников жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома), это — свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, выданного в установленном порядке; выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, свидетельства о праве на наследство по закону или завещанию.

3. Документ, содержащий сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства — выписка из домовой книги.

4. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии (н-р: при обращении гражданина с заявлением о предоставлении субсидии в сентябре 2020 года, расчетный период учета доходов будет с сентября 2019 года по февраль 2020 года).

5. Копии документов, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленные за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

6. Копии документов, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

7. Банковские реквизиты заявителя.

Субсидии предоставляются гражданам с учетом постоянно проживающих членов семьи заявителя, при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

В соответствии с п. 44 Правил документы предоставляются в соответствующие органы с 1 по 15 число месяца, и субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при предоставлении с 16 числа до конца месяца — с 1-го числа следующего месяца.



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