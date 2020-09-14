 

В Украину идут похолодание и ночные заморозки – Укргидрометцентр

14.09.2020, 23:55, Новости дня

В Украине с 18 сентября прогнозируют похолодание, а с 19-го – ночные заморозки, об этом сообщил “Укринформ” со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

15 сентября  переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +11…+ 16 °С, днем +22…+27 °С, в южной части страны, в Закарпатье и в Винницкой области до +29 °С, на северо-востоке и в Карпатах около +20 °С.

16–17 сентября в Украине также переменная облачность, без осадков. Днем 17 сентября в западных, северных областях и в Винницкой области пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +10…+15 °С, на юге до +19 °С. Днем 16 сентября +25…+30 °С (в северо-восточных областях +21…+26 °С), 17 сентября в западных областях температура понизится до +18…+23 °С.

18–19 сентября в Украине без осадков. Ночью 18 сентября местами в северных, центральных, Харьковской области, Карпатах и Прикарпатье – небольшой дождь. Температура 18 сентября ночью +9…+15 °С, днем +15…+21 °С, на западе и севере страны ночью +5…+11 °С, днем +10…+16 °С; 19 сентября ночью на юге страны +6…+12 °С, на остальной территории +2…+8 °С, на почве заморозки 0…+3 °С, днем +13…+19 °С.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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