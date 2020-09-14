 

Фракция “Слуга народа” проведет отдельное заседание по поводу пересмотра постановления Рады о местных выборах – нардеп Качура

14.09.2020, 23:55, Новости дня

Фракция “Слуга народа” на этой неделе планирует провести заседание по поводу изменений в постановление Верховной Рады о назначении местных выборов на 25 октября. Об этом 14 сентября сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам государственной власти, народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram-канале.

“Договорились провести по этому вопросу отдельное заседание фракции с участием всех депутатов, главы делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) [Леонида] Кравчука, вице-премьера [министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея] Резникова и руководства Офиса президента”, – сообщил он.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября. Соответствующее постановление было принято 15 июля. Оно предусматривает, что местные выборы на оккупированных территориях не состоятся и будут назначены отдельным законом в случае прекращения временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Во время заседания ТКГ 19 августа Кравчук сообщил о направлении обращения в Раду с предложением пересмотреть постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году и оценить его соответствие Минским соглашениям. Кравчук объяснил, что Россия поставила ультиматум об изменении постановления, требуя обеспечить проведение выборов в ОРДЛО.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что изменение постановления о выборах может поставить под угрозу избирательный процесс, который уже стартовал.

11 сентября замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил после переговоров в Берлине, что Рада должна пересмотреть постановление о местных выборах, ставшее “камнем преткновения”. По его словам, постановление о выборах противоречит Минским соглашениям, но не уточнил, в чем состоит противоречие.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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