Навальному стало лучше, Россия пообещала Беларуси $1,5 млрд. Главное за день

14.09.2020, 23:55, Новости дня

Состояние Навального

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который после отравления проходит лечение в Берлине, стало лучше, его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он может вставать с койки. Об этом сообщили в клинике “Шарите”.

Макрон и Путин поспорили

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал российскому коллеге Владимиру Путину о проведении французскими экспертами исследования отравления Навального. Подтвердилось, что оппозиционер был отравлен “Новичком, сказал Макрон и потребовал прояснить обстоятельства покушения.

Путин в ответ заявил о “голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны”.

Лукашенко в Сочи

Переговоры Путина и белорусского президента Александра Лукашенко в Сочи длились более четырех часов. Перед началом встречи Путин сказал, что Россия предоставит Беларуси “в этот сложный момент” кредит в $1,5 млрд.

Представили бюджет

Министр финансов Украины Сергей Марченко представил проект государственного бюджета Украины на 2021 год. Доходы предусмотрены на уровне 1,071 трлн грн, расходы – 1,350 трлн грн и дефицит – 270 млрд грн. Курс, на основе которого министерство высчитывало основные показатели бюджета, заложен на уровне 29,1 грн/$.

Допрос Богдана

Бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана допрашивали в рамках уголовного дела, которое касается спецоперации с задержанием наемников российской частной военной компании “Вагнер”. Он рекомендовал следствию допросить участников “известного совещания”, которое якобы состоялось в Офисе президента Украины 22-го или 23 июля.

В ГБР заявили, что на допросе Богдан отрицал наличие у него информации о контактах украинских топ-чиновников с РФ.

Кернесу нездоровится

По данным источников ZN.UA, мэр Харькова Геннадий Кернес впал в кому на фоне осложнений COVID-19. На прошлой неделе он был госпитализирован с двухсторонним воспалением легких, написало издание.

В харьковской мэрии признали, что Кернес болеет, но информацию о коме опровергли.

Стратегия нацбезопасности

Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект стратегии национальной безопасности под названием “Безопасность человека – безопасность страны”, а президент Владимир Зеленский утвердил это решение своим указом. Документ состоит из пяти разделов и 70 пунктов.