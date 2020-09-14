В украинской делегации в контактной группе появится должность спикера – Резников

14.09.2020, 23:55, Новости дня

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе ввела должность пресс-секретаря, сейас идет подбор кандидатуры, сообщил 14 сентября в прямом эфире программы “Свобода слова на ICTV” вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. Видео опубликовано на странице программы в Facebook.

“Задачей этого человека будет фокусировать все сигналы one voice от имени украинской делегации. Это вывод, который мы сделали, и будем сейчас исправляться”, – отметил Резников.

По его словам, он общался с заместителем главы украинской делегации в ТКГ Витольдом Фокиным, который высказался об амнистии боевиков.

“Он показал нам черновик своего интервью, где у него была фраза, нужно принимать амнистию для всех, кроме тех, у кого руки в крови. Это уважаемое в кавычках издание удалило его полный ответ и написало, как им захотелось”, – сказал вице-премьер.

Віце-прем'єр Резніков виправдав заяви Фокіна і розповів про нову посаду в ТКГ Віце-прем'єр Олексій Резніков (Oleksii Reznikov) на "Свободі слова" виправдав заяви Фокіна і розповів про нову посаду в ТКГ: Posted by Свобода слова на ICTV on Esmaspäev, 14. September 2020

31 июля глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина как человека, который хорошо знает Донбасс.

3 августа Ермак представил Фокина членам делегации. 18 августа 87-летний экс-премьер стал первым заместителем Кравчука.

7 сентября в интервью “Українським новинам” Разумков сообщил, что Фокин говорил: если парламент чего-то не сделает, то, по его мнению, Верховная Рада продемонстрирует то, что она не желает мира в Украине.

В интервью изданию “Страна”, опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса. Это заявление раскритиковали бывшие и нынешние представители украинской власти. Глава Офиса президента Андрей Ермак отмечал, что некоторые высказывания Фокина не отражают официальной позиции Украины.