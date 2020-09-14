 

Компания Apple ужесточает правила продажи игр и приложений в облачных сервисах

14.09.2020, 23:25, Новости дня

Компания Apple вводит новые более жесткие правила использования облачных сервисов для закачивания разработанных ею приложений и игр, которые продаются на AppStore. Собственно говоря, именно этот интернет-магазин становится единственной площадкой, на которой пользователи смогут получать все «яблочные» продукты.

Как пояснили специалисты, теперь любые сервисы, сотрудничающие с Apple в области распространения игрового контента и приложений, смогут лишь перенаправлять клиентов на AppStore.

По мнению экспертов, Apple решила ужесточить правила, видя, как разворачивается скандал вокруг магазина игрового контента Epic Games. Разработчик предпринимает меры, чтобы не стать жертвой очередной порции судебных исков.



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