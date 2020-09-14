В Украине готовы к планированию встречи лидеров «Нормандской четверки»

14.09.2020, 23:05, Новости дня

КИЕВ – После нескольких раундов переговоров на уровне советников лидеров стран – участниц «Нормандской четверки» – будет готовиться встреча на высшем уровне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя прошедшую 11 сентября в Берлине встречу политических советников в Нормандском формате.

«Продолжаются встречи в Нормандском формате. Если встречаются советники – и я уже знаю результат, – значит, будет планироваться встреча лидеров Нормандского формата», – сказал президент Владимир Зеленский, сообщает его пресс-служба.

По словам главы украинского государства, делегации стран «Нормандской четверки» на переговорах 11 сентября не поставили точку во многих вопросах. Поэтому будет еще одна встреча на уровне советников лидеров Украины, России, Германии и Франции.

«Самое главное решение, которое сегодня есть, – это соблюдение и продление режима тишины. Доволен ли я на сто процентов? Нет. Были боевые потери? Да. Но если мы идем к выполнению Минских соглашений, если мы идем к миру на востоке нашей страны, первый и главный вопрос – это соблюдение режима тишины. Это значит, что наши ребята не будут погибать», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что такого длительного режима прекращения огня на Донбассе не было за все годы конфликта.

В сообщении офиса президента Украины, по итогам встречи в Берлине, отмечается, что была достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран – участниц «Нормандской четверки» – в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в Нормандском формате.

По словам руководителя офиса президента Украины и участника переговоров Андрея Ермака, Украина сделает все, чтобы сохранить перемирие и не дать его сорвать.

«Мы, как никто, заинтересованы, чтобы больше не гибли украинские военнослужащие и мирные граждане, как это происходило шесть лет подряд», – отметил Андрей Ермак.

Одним из главных результатов по итогам встречи называется безоговорочная поддержка режима прекращения огня со стороны всех участников Нормандского формата.

«”Тишина” будет продолжаться, несмотря на попытки ее сорвать. А такие попытки были, и мы это признаем. К сожалению, прекращение огня не устраивает не только наших врагов извне, но и внутри страны не всем нужен мир», – добавил Андрей Ермак.

Предыдущая встреча на уровне политических советников глав стран-участниц Нормандского формата состоялась 3 июля в Берлине и продолжалась одиннадцать часов.

Прекращение огня – во что бы то ни стало

По результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Как сообщает сайт «Новости ООН» 8 сентября, координатор ООН по гуманитарным вопросам Украины Оснат Лубрани призвала «во что бы то ни стало» сохранить режим прекращения огня на востоке страны. Об этом она заявила по возвращении из поездки в Донецк и Луганск, в ходе которой Лубрани убедилась в том, что люди на востоке Украины все еще остро нуждаются в мощи.

В результате вооруженного конфликта, развязанного Россией, с 2014 года на Донбассе погибли 3 094 военнослужащих правительственных войск Украины, ранения получили почти 12 тысяч бойцов. Об этом заявил 2 июля, во время онлайн-заседания Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, начальник Главного управления международного сотрудничества и верификации ВСУ Леонид Голопатюк, сообщает Национальное информационное агентство «Укринформ».

В сводке пресс-центра штаба Объединенных сил в «Фейсбуке» отмечается, что российские оккупационные войска по состоянию на 17:00 14 сентября несколько раз открывали неприцельный огонь в районе населенных пунктов Авдеевка и Марьинка, а в районе Пищевика запустилич через линию разграничения беспилотник.

Торги по мелочам

По мнению председателя правления Центра стратегических исследований Павла Жовниренко, переговорные процессы по урегулированию конфликта в Донбассе демонстрируют, что ситуация патовая.

«Прогресса нет. Это видно по заявлениям до и после встречи. Запускались месседжи по поводу выборов на оккупированной территории. Но это не будет принято в Киеве, идут торги по мелочам, перемирие в целом не соблюдается, и Украину пытаются все время затолкать в формат прямых переговоров с ДНР-ЛНР», – говорит Павел Жовниренко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что любой формат переговоров, спустя шесть лет с момента начала конфликта, который основывается на минском процессе – бесперспективен.

«Россия ввела в переговорный процесс Дмитрия Козака для того, чтобы реализовать проект «приднестровизации» Донбасса. В этом нет никакой интеграции. Украина должна работать в том направлении, чтобы Россия выполняла нормы международного права. Но напрямую такую задачу решить невозможно», – отмечает Павел Жовниренко.

«Заставить» Россию покинуть Донбасс, по его словам, могут только консолидированные санкции Европейского Союза и Соединенных Штатов.

Только жесткие и удушающие санкции – другого шанса нет, тем более что мировая конъюнктура складывается таким образом, что Дональд Трамп в ходе выборов не будет препятствовать новым санкциям против России, демократы в США – также, Евросоюзу ситуация с Навальным и Лукашенко, который топит в крови народное восстание, показывает, что Россия далека от демократии», – утверждает Павел Жовниренко.

Хотя бы компромисс

Вице-президент независимого аналитического центра геополитических исследований

«Борисфен Интел» Игорь Харченко считает, что переговоры в Нормандском формате демонстрируют желание сторон достичь хоть какого-то компромисса.

«О консенсусе речи нет, потому что он невозможен: со стороны России нет желания рассматривать Украину как равноправного партнера, и Россия продолжает быть заинтересованной в дестабилизации ситуации в Украине и создании дополнительных возможностей для давления на Зеленского», – говорит Игорь Харченко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что на данном историческом этапе мировое сообщество входит в зону турбулентности, смены политических элит. В этот период, подчеркивает Игорь Харченко, есть основания полагать, что Россия попытается ослабить международную коалицию друзей Украины.

«Это нужно Кремлю для реализации своих прагматических задач, для этого нужно давить на президента Украины, который декларировал себя миротворцем, сорвать условное перемирие на востоке Украины, дополнительно создавать условия для обострения на Донбассе», – утверждает Игорь Харченко.

Россия, подчеркивает политолог, в рамках ведения гибридной войны запускает различные информационные слухи для создания политической нестабильности внутри Украины.