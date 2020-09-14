США предупредили о наращивании ядерного потенциала Китая

14.09.2020, 23:05, Новости дня

Глава Стратегического командования США адмирал Чарльз Ричард в понедельник предупредил, что увеличение ядерных арсеналов является следующим пунктом в «списке дел» Китая.

Выступая перед журналистами в Пентагоне, Ричард напомнил, что у Китая есть доказанный опыт последовательного наращивания вооруженных сил: так, всего за последние семь лет Пекин построил более 250 судов для недавно созданной береговой охраны.

«Когда Китай что-то задумал, его способность добиться этого впечатляет, – сказал Ричард. – Стратегические силы – следующий пункт в его списке дел, и я пытаюсь подготовить нас к угрозе, с которой мы столкнемся в будущем, а не к той, которая существует сегодня».

США могут нанести ядерный удар на море, на суше и в воздухе с помощью подводных лодок, самолетов и межконтинентальных баллистических ракет, что часто называют ядерной триадой.

Ранее в этом месяце Пентагона в своем докладе о военной мощи Китая высказал обеспокоенность по поводу стремления Пекина создать ядерную триаду, прогнозируя, что Пекин «как минимум удвоит» размер своих запасов ядерных боеголовок в течение следующего десятилетия. От правительства Китая реакции не последовало.

Согласно ежегодному докладу для Конгресса, который был опубликован 1 сентября, за последние 15 лет китайский флот построил 12 атомных подводных лодок, шесть из которых являются первым в Китае «надежным средством ядерного сдерживания морского базирования». К середине 2020-х годов он, вероятно, построит новую атомную подводную лодку с управляемыми ракетами, которая сможет обеспечить возможность скрытого удара по наземным целям, если будет оснащена крылатыми ракетами для поражения таких целей.

«Я опасаюсь, что мы как страна не до конца осознаем угрозы, с которыми мы сталкиваемся. У Китая теперь есть возможность… напрямую угрожать нашей стране с подводной лодки, оснащенной баллистическими ракетами. Это переломный момент», – сказал Ричард в понедельник.

У Китая пока нет возможности запускать ядерное оружие с воздуха, но в докладе Пентагона говорится, что в конце прошлого года Народно-освободительная армия Китая (НОАК) представила бомбардировщик H-6N как свой первый ядерный бомбардировщик-дозаправщик класса «воздух-воздух».

Согласно докладу, предполагается, что на данный момент у Китая есть немногим более 200 боеголовок. Среди них есть боеголовки, которые могут быть установлены на баллистических ракетах, способных достичь Соединенных Штатов. Пентагон впервые назвал конкретное количество китайских боеголовок.

Федерация американских ученых сообщает, что в ядерном арсенале США находится около 3 800 боеголовок в активном состоянии. Это по-прежнему намного больше, чем у Китая.