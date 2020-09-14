Почему уреаплазму так «любят» в России?

14.09.2020, 23:00, Разное



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Условно-патогенный сожитель

Уреаплазмы – одни из самых мелких микроорганизмов, способных жить самостоятельно, вне клеток хозяина. Они близкие родственники микоплазм, относятся к тому же семейству, поэтому в научных статьях их часто рассматривают вместе. Ученые выделяют два вида уреаплазм (U.urealyticum и U. Parvum), в исследованиях и статьях их обобщают (Ureaplasma spp). У этих микроорганизмов нет обычной клеточной стенки. Это усложняет лечение инфекций, которые они вызывают: многие антибиотики не берут их.

Уреаплазмы считаются условно-патогенными микроорганизмами, они очень часто обнаруживаются у здоровых людей. Половая передача этих бактерий существует, но она не обязательна для их распространения: их обнаруживают и у людей без сексуального опыта. В подавляющем числе случаев эти бактерии не причиняют никаких проблем, но порой они могут стать причиной болезни.

Какие именно болезни может вызывать уреаплазма, нужно ли искать ее у каждого человека с неприятными ощущениями ниже пояса, нужно ли лечить всех «инфицированных»? На этот вопрос в разных странах до сих пор могут давать разные ответы.

Какую болезнь вызывает уреаплазма

Российская версия

Российские рекомендации указывают, что уреаплазмы, если их патогенные свойства реализуются, бывают причиной уретрита, цервицита (воспаления шейки матки), осложнений течения беременности, послеродовых и послеабортных осложнений.

Западная версия

Многие западные источники указывают, что уреаплазмы могут стать причиной примерно того же набора патологий. Однако коллектив авторов Европейских рекомендаций по лечению заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП), заявляет, что качественные доказательства показывают только то, что уреаплазмы иногда вызывают уретрит у мужчин и бактериальный вагиноз у женщин. Роль уреаплазм в развитии других болезней, по мнению европейских экспертов, в настоящее нельзя считать доказанной.

Кому нужен анализ на уреаплазму и лечение

Российская версия

В российских клинических рекомендациях анализы на уреаплазму предлагается делать при наличии признаков воспалительных заболеваний урогенитального тракта и половой системы, а также при симптомах дисбиотических нарушений вагинальной микробиоты при отсутствии патогенных возбудителей. По российскому «канону» уреаплазм нужно попытаться уничтожить в случае воспаления, при котором не найдены другие возбудители (гонококки, хламидии).

Предусмотрены анализы и для некоторых людей, у которых нет симптомов и признаков воспаления: доноров спермы, пациентов с бесплодием, при невынашивании в прошлом. В случае обнаружения уреаплазм, в этих случаях рекомендуется лечение.

Эти рекомендации входят в конфликт с аналогичными западными документами.

Западная версия

Коллектив авторов Европейских рекомендаций по лечению ЗППП выступил с резкой критикой гипердиагностики и чрезмерного лечения. В официальном заявлении, опубликованном в 2018 году, они высказались против рутинного скрининга на уреаплазму. Ученые считают, что диагностики инфекций, вызванных уреаплазмой, не нужна в бессимптомных случаях и большинству пациентов с признаками заболеваний.

Европейские ученые считают, что сейчас для этого правила могут быть только два исключения: негонорейный уретрит у мужчин и бактериальный вагиноз у женщин. При симптомах этих болезней есть смысл проведения тестов на уреаплазму с последующим лечением в случае обнаружения.

Главными негативными последствиями массового обнаружения уреаплазм и последующего лечения этого они называют:

выработку устойчивости к антибиотикам – как у уреаплазм, как и у других бактерий;

недостаток внимания к настоящим возбудителям урогенитальных инфекций;

существенная экономическая нагрузка как на пациентов и, в определенных случаях, на государство.

Ученые подчеркивают, что одна из причин любви к диагностике уреаплазмоза – возможность ее коммерциализации. Эксперты указывают, что частое выявление уреаплазм (и микоплазм) и последующая борьба с ними широко ведутся в Восточной и Южной Европе, Южной Америке. То есть, то, что мы называем в этой статье «российской версией», типично для многих стран.

По всей видимости, наука знает о болезнетворных свойствах уреаплазмы далеко не все, нельзя исключить, что мы еще увидим изменения в руководствах. В то же время, сегодня можно сказать, что российские документы в определенной мере отходят от стандартов доказательной медицины.