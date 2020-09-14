 

Мнение: Улица Кадырова

14.09.2020, 22:55, Разное

Как о неслыханной победе “русского национального движения” мне тут сообщают, что на “выборах” вчера где-то в Томске “победил настоящий русский националист”, одна штука. Вроде бы там же победила и пара навальнистов (не зря все-таки Навальный туда летал!), и даже “партия “Новые люди”, то есть новоявленные спойлеры производства АП, набрала аж 15%. Словом, городская дума в Томске будет каким-то просто полигоном прекрасной России будущего. Это потешно и безопасно, ведь звание “депутат” в современной России, особенно – депутат местный, окончательно потеряло какой-либо смысл, да и все “законодательные думы” успешно превращены в бессмысленный придаток исполнительной вертикали, способные только пугать народ бесчисленными инициативами “а что бы еще запретить”.

А мне по какой-то прихотливой ассоциации вдруг вспомнилось про “улицу Кадырова”. Смутно так – вроде бы давно, лет 15 назад, была какая-то забавная движуха – именем Кадырова решили назвать улицу в Москве, а вся “общественность” сильно этим возмущалась, люди писали гневные статьи, посты и петиции в ООН… Вдруг захотелось уточнить – чем же дело кончилось?

Ну и что вы думаете? Ничем. Вот она, родимая:

Я даже пробил по Яндекс.Картам: от моего дома ехать, если на транспорте – 1 ч 36 минут. А если на машине – 1 ч 06 мин. Чуть больше часа – и ты на улице имени выдающегося сына чеченского народа, Героя России! Разве это не сказка?

А вся “общественность” что сделала? Правильно – утерлась. А вы – Ленин, Ленин… Просто я живу на улице Ленина. И меня зарубает время от времени.

Не обессудьте.

Источник: Размышления вольного социолога



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