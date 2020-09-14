 

Мнение: Лукашенко прибыл в Сочи

14.09.2020, 22:50, Разное

1. Лукашенко прилетел в Сочи, где сегодня пройдут переговоры о будущем российско-белорусских отношений и дальнейших перспективах Белоруссии. На аэродроме его встречал местный губернатор.

2. Переговоры Путина и Лукашенко на тему будущего Белоруссии пройдут один на один без свидетелей. По времени они не будут ограничены. Как заявили в Кремле, они продлятся столько, сколько потребуется. Будет ли Батька торговаться? Конечно будет.
3. Ранее уже анонсировалось, что документов подписывать не будут. Речь идет о достижении принципиальных договоренностей касающихся будущего Союзного Государства и экономической интеграции.
4. Хуанита Тихановская сидя в Литве заявила, что выражает сожаление, что Путин ведет диалог с диктатором, а не с народом, а также заявила о том, что "новая власть" пересмотрит все договоренности Лукашенко с Путиным, которые будут достигнуты.

Полагаю, что если Путин и Лукашенко договорятся, никакой "новой власти" в понимании Хуаниты, в Белоруссии не будет.
Будет ли сам Лукашенко, либо согласованный человек, который сменит Батьку, который уйдет на пост в Союзном Государстве.
Если не договорятся, тогда возможны варианты.

Источник: Colonel Cassad



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