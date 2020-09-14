 

Филиппины решили закупить вакцину от коронавируса у РФ и Китая

14.09.2020, 22:48, Новости дня

Президент Филиппин Родриго Дутерте сообщил о намерении закупить вакцину от нового коронавируса предпочтительно российского и китайского производства.

«Мы отдадим предпочтение РФ и Китаю при условии, что их вакцины так же хороши, как и другие на рынке», – приводит ТАСС слова Дутерте со ссылкой на Reuters.

Президент Филиппин уточнил, что закупкам будет предшествовать тендер.

Напомним, Филиппины стали первой страной, обратившейся к РФ с просьбой предоставить вакцину от коронавируса для проведения клинических испытаний. В августе стал известен срок завершения испытаний российской вакцины на Филиппинах.

Всего РФ получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Как ожидается, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / В Украине за сутки госпитализировали 177 больных с COVID-19 – Минздрав

29.07 / Кремль назвал выступление сенатора США по делу Немцова «дежурной русофобией»

19.08 / Посольству РФ в Перу направлены запросы на получение вакцины от COVID-19

09.09 / Невеста Остапчука отменила свадьбу из-за коронавируса

31.07 / В Кремле пояснили выбор для рассмотрения не учтенных в поправках в Конституции идей

23.08 / США обвинили в нецивилизованном поведении на рынке вооружений

14.09 / СПЧ ООН включил Белоруссию в повестку дня очередной сессии

14.07 / Апелляционный суд оставил Мангера под стражей

24.06 / В Одесской области в психоневрологическом интернате вспышка COVID-19

25.06 / Путин пообещал проработать вопрос о поиске пропавших людей по геолокации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска