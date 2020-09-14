В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

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14.09.2020, 22:48, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 13 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5006 человек.

Днем ранее в Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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