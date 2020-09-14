Владимирское
14.09.2020, 22:20, Разное
Нельзя эту тройку угрюмую сдвигать ни вперед, ни назад: убрать одного — и подумают, что место расчистить хотят!.
Союз архитекторов РФ собирает предложения по использованию пространства Мавзолея Ленина без тела советского вождя. Итоги конкурса ожидаются в середине ноября. По мнению Союза архитекторов, Мавзолей должен стать филиалом Государственного музея архитектуры имени Щусева.
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»
С чего начинается Родина?
С Велесовых бычьих рогов,
Иль бога варяжского Одина,
Иль старых славянских богов?
С моченой орловской антоновки,
С ядреной кирзовой крупы,
Со старой отцовской буденновки
И дедовской древней кипы?
Напрасно вы штампы полощете,
Фанаты платков и матрех.
Она начинается с площади,
Собравшей Владимиров трех.
Покуда РФ не вымерла,
На радость тупых навальнят,
Лишь три неизменных Владимира
Спасают ее и хранят.
Один там стоит замороженно,
С лица неизменно сердит,
Другой там лежит, как положено,
А третий за стенкой сидит.
Оставьте сомнения подлые
(Глумление, скажем ясней) —
Все трое с колен ее подняли,
Но разное сделали с ней.
Владимир-один (из заглавия
Понятно, что главный герой)
В крестильную воду загнал ее,
И к стенке поставил второй.
А третий и ныне куражится,
Сплетенный из питерских жил:
С колен-то поднял ее, кажется,
Но тут же плашмя положил.
Из мест этих мрачных и маятных
Всей тройке нельзя отбрести:
Один — потому что он памятник:
Поставили — стой и крести.
Другой — потому что он мумия
И вот уже век не встает,
А третьему благоразумие
Разжать ничего не дает.
Российское время хвостатое
Не может быстрее ползти:
Не очень хорошая статуя
И мумия тож не ахти,
Не будем покуда про третьего,
Он явно не прост и не туп,
Однако Россия, не встреть его,
Была бы не столп и не труп.
Нельзя эту тройку угрюмую
Сдвигать ни вперед, ни назад:
Убрать одного — и подумают,
Что место расчистить хотят!
Заветные ниши проклятые
Нельзя уступать, хоть убей:
Готовят ли место для статуи?
Готовят ему мавзолей?!
Не выдумать горшего вымысла
Тебе, о российский поэт.
Отечество многое вынесло,
Но этих не вынесет, нет.
Не стоит надежд выцыганивать,
Уставясь в родной окоем:
Они нас покинут когда-нибудь,
Но, думаю, только втроем.
Дмитрий Быков
обозреватель
Источник: Новая газета
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