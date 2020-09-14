Российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем

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14.09.2020, 22:08, Новости дня

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины, сообщили в Национальном центре управления обороной.

Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.

После удаления американских самолетов от государственной границы российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

В свою очередь, в пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что подобные патрулирования американскими стратегическими бомбардировщиками станут регулярными.

«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – указано на странице командования в Facebook.

Напомним, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин сообщил, что в конце августа американские бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах России.

Также он назвал беспрецедентной разведывательную операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября над Черным морем.

Суровикин оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему американские бомбардировщики все чаще появляются у границ России.



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