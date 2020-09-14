Российские истребители перехватили три американских самолета над Черным морем
14.09.2020, 22:08, Новости дня
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины, сообщили в Национальном центре управления обороной.
Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
После удаления американских самолетов от государственной границы российские истребители вернулись на аэродромы базирования.
В свою очередь, в пресс-службе командования Воздушных сил Украины заявили, что подобные патрулирования американскими стратегическими бомбардировщиками станут регулярными.
«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – указано на странице командования в Facebook.
Напомним, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин сообщил, что в конце августа американские бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах России.
Также он назвал беспрецедентной разведывательную операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября над Черным морем.
Суровикин оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему американские бомбардировщики все чаще появляются у границ России.
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