Опубликована информация о комплектации консоли Sony PlayStation 5

14.09.2020, 22:05, Новости дня

По мнению специалистов, Sony отстает от своего главного конкурента на рынке игровых приставок. Если Microsoft опубликовала практически всю информацию о своих новых устройствах, то Sony почему-то придерживает информацию и выдает ее маленькими порциями.

В данном случае разработчик сообщил, как будут укомплектованы консоли PlayStation 5. В одной коробке будут упакованы вместе с самой приставкой три кабеля (для электропитания, HDMI и USB), также здесь будет располагаться SSD.

Кроме того, к консоли полагается специальная подставка, о которой ранее сообщали инсайдерские источники. Разумеется, в коробку положат инструкцию и документацию. На саму же приставку производитель установит демонстрационную игру Astro’s Playroom.