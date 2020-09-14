 

Девушки-сталкеры: в Японии выйдет аниме-сериал по мотивам «Пикника не обочине» братьев Стругацких

14.09.2020, 21:53, Разное

Сериал по мотивам популярного произведения братьев Стругацких выйдет на телеэкраны в Японии. Красочное аниме о девушках-сталкерах создается на основе классики советской фантастики «Пикник на обочине».
Мультсериал в японском варианте будет называться Ura Sekai Pikunikku, на днях в Сети появился анонс картины. В нем авторы фильма обещают выпустить анимэ уже в начале следующего года. Стоит отметить, что ранее история Сталкера вдохновила разработчиков развлекательного контента на создание компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., которая приобрела огромную популярность во всем мире.

Картина, которая выйдет на экраны в январе, рассказывает историю двух студенток по имени Торико и Сорао. Девушки исследуют параллельный мир, называющийся в сериале Потустороньем. В нем нет людей, обитателями иного изменения являются призраки, а сама выдуманная страна наполнена различными аномалиями. При этом отмечается, что поджанром аниме о девушках-сталкерах станет аниме-юри, следовательно, в истории подруг не исключена и романтическая линия. Несмотря на намеки на связь со Сталкером и творением Стругацких, некоторые эксперты уверены, что мультсериал для взрослых снят по японской книге Иори Миядзавы.

Роман «Пикник на той стороне» вышел три года назад, однако сам автор признается в том, что основывал свою историю именно на книге советских братьев-фантастов, добавив туда традиционных для японского фольклора персонажей-призраков. Популярная история сначала превратилась в книгу комиксов, теперь пришла очередь воплотить ее на экране. Как пишет издание «Телепрограмма», японские кинопродюсеры уже не в первый раз обращаются к литературе других стран, заменяя мужских персонажей на эффектных девушек. Так, ранее в Стране восходящего солнца популярностью пользовалась местная женская версия истории короля Артура.



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