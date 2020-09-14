 

Фото Эвелины Бледанс в наручниках встревожило ее подписчиков

14.09.2020, 21:53, Разное

Эвелина Бледанс в своем микроблоге в Instagram опубликовала снимок с неоднозначным аксессуаром. Подписчики актрисы в комментариях выразили свои переживания за любимую актрису.
На опубликованном фото телеведущая в скромном платье синего цвета с рукавами и поясом невинно, но проницательно смотрит в камеру. Ее волосы собраны назад, за исключением некоторых прядей, спадающих с плеч. На запястьях звезды застегнуты наручники. Снимок актриса подписала одним словом: «Доигралась». Эвелина Бледанс в своем посте поставила геолокацию, свидетельствующую о ее местонахождении – город Люберцы Московской области.

Подписчики в комментариях предположили, подобный образ создан специально для съемок нового клипа артистки или другого проекта с ее участием, а также выдвинули версию, что телеведущая таким образом решила пошутить. Фолловеры назвали Бледанс прекрасной актрисой и красавицей.



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