 

Депрессию можно узнать по колебанию пульса – исследование

14.09.2020, 21:45, Разное


1
минута

По суточным изменениям в пульсе человека можно диагностировать депрессию. Это подтверждает небольшое исследование, которое группа исследователей из немецкого Университета Гете во главе с Кармене Шивек (Carmen Schiweck) представила на конференции Европейского колледжа нейрофармакологии.

Связь между депрессией и изменениями ритма сердца была известна раньше. Однако это малоизученная тема, и никто не пытался использовать пульс в качестве диагностического критерия. Особая сложность состоит в том, что на сердечный ритм влияет множество факторов.

Ученые считают, что их открытие важно для практики: оно может предупредить врачей о том, что человек начинает впадать в депрессию, и показать, эффективно ли лечение. Точность нового метода в текущем исследовании была 90%.

В исследовании участвовали 16 человек, страдавших от устойчивого к лечению большого депрессивного расстройства. Сначала ученые в течение четырех дней сравнивали колебания их пульса с показателями контрольной группы – 16 человек того же возраста, но без депрессии. Для этого использовались небольшие носимые устройства.

«Мы обнаружили, что у людей с депрессией был более быстрый средний ритм сердца, а также меньшая вариабельность частоты сердечных сокращений, как и ожидалось. В среднем у людей с депрессией ритм был на 10-15 ударов в минуту быстрее, чем у участников из контрольной группы», – рассказала Шивек.

Далее ученые оценили ритм сердца пациентов с депрессией после проведенного лечения. Он практически нормализовался, стал близким к показателям групп контроля.

«Обычно ритм нашего сердца быстрее днем и замедляется ночью. Кажется, что замедление сердечного ритма ночью страдает при депрессии. Судя по всему, это может быть способом выявления пациентов с риском развития депрессии или ее рецидива», – объяснила Шивек.

В финале исследования ученые проверили, можно ли при помощи специально компьютерного алгоритма отличить человека с депрессией по пульсу. Суточные колебания ритма сердца оказались достаточно характерными. Компьютер правильно отнес 15 из 16 человек к контрольной группе и 14 из 16 – к группе депрессии.

Столь высокая точность исследования дает надежду на новые возможности в ранней диагностике одного из самых распространенных психический расстройств. 



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Полина Гагарина удивила поклоннкиов “ногами-палочками” и “отсутствием груди”

06.07 / Лариса Гузеева открыто флиртовала со смущенным героем шоу «На дачу»

27.06 / Кирилл Серебренников обратился ко всем, кто поддерживал его во время суда

22.08 / Личное: Беда

17.07 / Анита Цой заявила, что коронавирус поразил более 50% ее легких

09.07 / Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны

04.08 / Названы безопасные способы оплатить покупку и не заразиться коронавирусом

08.08 / Гасан Гусейнов возглавит комиссию по реформе русского языка

01.08 / “Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

01.09 / Мнение: “Вам никто не даст!” ОМОН в Белоруссии посадили на сексуальную диету.

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска