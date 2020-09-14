 

Мнение: Мир праху

14.09.2020, 21:37, Разное

Да, и про “Умное Голосование”. По подсчетам журнала Евгении Альбац The New Times «Умное голосование» на выборах в региональные парламенты поддержало 239 кандидатов. Избрано 18 человек (7,53% от поддержанных).

Да и слава богу. Покойся с миром. “Умное голосование” – это как в плохой столовке.
– Что у вас сегодня на обед?
– Тухлая рыба.
– Нет, не хочу!! А что еще?
– Еще есть тухлые овощи и тухлые яйца. Что будете брать?
– Сейчас схожу на сайт “УГ”, посмотрю, что он рекомендует…

Дебилы, б…!

Источник: Размышления вольного социолога



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