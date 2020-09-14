Мнение: Россия даст Белоруссии кредит на 1,5 млрд. долларов

14.09.2020, 21:35, Разное

Появились некоторые подробности переговоров https://colonelcassad.livejournal.com/6168614.html Путина и Лукашенко в Сочи.

1. Россия выдаст Белоруссии еще один кредит. На 1,5 млрд. долларов. Особо не скрывается, что кредит выдан на стабилизацию ситуации в Белоруссии.

2. Официальная позиция Москвы по протестам – белорусы сами должны решить свои вопросы без внешнего давления и путем внутреннего диалога. С кем именно – не уточняется. С КС польско-литовской оппозиции диалог явно вести не будут.

3. Также Путин поддержал идею проведения в Белоруссии Конституционной Реформы, возможность которой ранее уже анонсировал Лукашенко. Каких-то сроков по этому вопросу не называлось.

4. Подтверждено, что именно Белоруссия первой получит партию российской вакцины от коронавируса. Иронично, с учетом того, что Белоруссия наряду с Швецией и Бразилией выступала в роли одного из главных ковид-диссидентов.

5. Лукашенко заявил, что последние события в Белоруссии показали, что Белоруссии "надо теснее держаться с старшим братом". Анонсировал отдельное выступление по перспективам ОДКБ и ЕАЭС

6. Также Лукашенко заявил, что Белоруссия живет обычной жизнью, а проведению протестных маршей даже помогают, освобождая улицы Минска под них. Есть красные линии, но по его словам, их пока никто не пересекал. Лукашенко и дальше обещал информировать Путина о протестах у себя в стране.

7. Российские войска прибывшие в Белоруссию для проведения учений, после их окончания покинут территорию Белоруссии в плановом порядке.

То что было публично.

Все остальное осталось за кадром и скорее всего проявится уже после того, как договоренности будут претворятся в жизнь.



– А она такая говорит, я пересмотрю все ваши решения.

PS. Последнее фото вообще готовый мем в стиле недоумевающего ОМОНовца.