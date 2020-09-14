 

Мнение: Миллиарды для Лукашенко…

14.09.2020, 21:28, Разное

Лукашенко прилетел в Сочи,  где его принял Путин.  Хорошо принял. Начал встречу с поздравлений:   «Я уже поздравлял Вас с победой на президентских выборах, но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать Вам всего самого доброго, успехов» (отсюда).

А уже в ходе встречи пообещал Беларуси кредит на 1,5 млрд долларов.

Светлана Тихановская уже обратилась к жителям России и заявила, что налогами россиян «будут оплачены побои» жителей Беларуси: «Мы уверены, что вы этого не хотели бы. Агонию Лукашенко это может продлить, но победы народа предотвратить не сможет». И добавила: «Я надеюсь, что Путин понимает, что именно Лукашенко, а не наш народ, должен будет отдавать этот кредит».

А вот это Тихановская напрасно надеется. Лично Лукашенко ничего отдавать не будет. Экс-президент Украины Виктор Янукович не даст соврать… Перед самым бегством Януковича из страны, Россия, помниться, выдала Украине кредит….

Но в чем Тихановская права, так это в том, что российский кредит, по всей видимости, Лукашенко потратит на белорусских силовиков. Зарплаты, премии… Ну а чего не потратить-то, не свои же?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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