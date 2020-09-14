Мнение: Как стать богатым

14.09.2020, 21:20, Разное

Вы меня знаете, я немного разбираюсь в деньгах. Во-первых, профессия обязывает, во-вторых, я не меньше шкафа книг на эту тему прочёл. Опыт, опять-таки, никуда не деть: и мой личный опыт, и опыт всех тех, в чьи финансовые дела я был по разным причинам погружён.

Друзья и знакомые периодически задают мне ожидаемый вопрос: «как мне решить свои финансовые проблемы». Россия — страна возможностей, а Петербург — один из лучших в этом плане городов, так что зарабатывают мои собеседники обычно неплохо. Тем не менее даже самые хорошие заработки непонятным образом куда-то расходятся, и в конце каждого месяца приходится напрягаться, чтобы найти достаточно денег на обязательные платежи.

Секрет богатства заключается в том, что никакого особенного секрета, собственно, и нет. Стать богатым столь же легко, как и стать сильным. Ходи регулярно в спортзал, слушай тренера, истязай тренажёры. Профессиональных культуристов со всей их фармацевтикой, может, и не догонишь, но за 5-10 лет гарантированно приобретёшь кое-какие мускулы.

Ничуть не сложнее и стать худым: тут даже спортзал не нужен. Заведи дневник калорий, записывай туда всё, что попадает к тебе в желудок. Установи себе комфортную норму на день и спокойно, без фанатизма, её соблюдай. Опять-таки, довольно быстро твой вес придёт в норму.

Ровно то же самое работает и с деньгами. Тратьте из месяца в месяц меньше, чем зарабатываете. Через какое-то время вы станете обеспеченным человеком.

Спустившись в метро и увидев там массу неспортивных фигур, вы можете подумать, что мои примитивные рецепты не работают. Если бы всё было так просто, как я пишу, каждый бы давно уже стал мускулистым и подтянутым богачом, а метро пришлось бы перепрофилировать в музей вагонной техники, так как все перемещались бы по городу или на дорогих кабриолетах, или на спортивных велосипедах.

На самом деле, мои рецепты работают хорошо, работают надёжнее, чем советский холодильник в экспортном исполнении. Проблема в том, что одних рецептов мало: рецепты нужно ещё и принести в аптеку, чтобы купить там лекарства. Тут-то и возникает затык. Услышав цену, пациенты морщатся и произносят традиционное: «что-то дорого, я думал, дешевле будет. А нельзя как-нибудь без этого?».

Стоимость мышечного корсета — 1000 часов страданий в зале и 1000 часов потерянного на дорогу, раздевалки и душевые времени. Стоимость стройной фигуры — два года борьбы с искушением что-нибудь сожрать. Можно купить со скидкой, если выбрать комфортную диету или хорошую программу тренировок, но даже со скидкой цена будет высокой. Настолько высокой, что очень многие предпочтут смириться со своей киберспортивной фигурой, лишь бы не отказываться от сладких зажоров и ленивой вечерней неги на диване.

С деньгами дела обстоят ровно так же: чтобы стать обеспеченным человеком без регистрации и смс, нужно всего лишь соблюдать два простых правила.

1. Выкладываться на совесть во время своего восьмичасового рабочего дня, чтобы зарабатывать немного больше среднего.

2. Порезать свои расходы, чтобы можно было откладывать каждый месяц хотя бы 20% от зарплаты, лучше — 50%.

Когда я озвучиваю эти два правила, я слышу обычно примерно следующее:

— я делаю вид, что работаю, а они делают вид, что платят мне зарплату, напрягаться я не хочу;

— я своё уже отучился, пусть теперь молодёжь учится;

— у всех моих знакомых последний айфон, я не готов ходить, как лох, с предпоследним;

— месяц на море необходим мне хотя бы раз в год, причём ниже, чем 4 звезды, это не отдых;

— автомобиль должен быть новым;

— свадьба бывает раз в жизни, под это дело можно и кредит взять.

Мы живём в свободной стране, и я не собираюсь никого учить жить. Вместе с тем без соблюдения этих двух правил, — зарабатывай больше среднего и трать меньше, чем зарабатываешь, — финансовые неувязки практически гарантированы. Поэтому я должен быть откровенным: путь к богатству выглядит именно вот так неприглядно, а все остальные дороги, — покупка лотерейных билетов, распитие крови пролетарских младенцев, — почти всегда оканчиваются тупиками.

Интересно, что правило «надо лучше работать» не вызывает особых споров: связь между усердием и деньгами для большинства достаточно очевидно. Напротив, правило «надо меньше тратить» многие воспринимают так, будто им предлагают подстричься налысо и отрезать себе оба уха, — как нечто неприемлемое и даже немного оскорбительное.

Типичный потребитель подобен идеальному газу: он стремится потратить без остатка все деньги, которые у него есть. При этом загнать расходы обратно в скромный бюджет не проще, чем загнать выпущенный из бутылки газ обратно в бутылку. Несложный, казалось бы, отказ от статусных вещей, — смартфонов, модной одежды, заграничных поездок, — даётся потребителям невероятно тяжело, так как для большей части современных россиян именно в статусном потреблении и заключается смысл их жизни. Наши соотечественники работают не для того, чтобы сделать гайку для ракеты, которая полетит на Марс, а для того, чтобы иметь возможность думать о себе как о «Пете на круизёре». Тяга к статусному потреблению столь высока, что многие готовы жертвовать здоровьем и комфортом, экономить на самом необходимом, лишь бы иметь возможность выплачивать кредит за поддерживающие статус покупки.

С точки зрения государства, это не так уж плохо. Расслабленный индийский стиль жизни, когда люди перестают напрягаться, едва заработав себе на кусок грубого хлеба, ведёт к экономическим проблемам. Тем не менее Запад стал тем Западом, который мы знаем, когда сумел перейти на следующую ступень, восприняв так называемую «этику протестантизма»: много работать, хорошо зарабатывать и скромно жить.

В Китае сейчас пытаются повторить это достижение, угнетая тех, кто рекламирует красивую жизнь. Если в России принято сжигать деньги, демонстрируя фотографии с Бали, то в Китае подчёркивают свой статус, публично поедая разную экзотическую и дорогостоящую еду. Тот самый китаец, который съел недоваренную летучую мышь, наверняка получил бы гораздо больше удовольствия от обычного говяжьего стейка. Его задача была не в том, чтобы потешить свои языковые сосочки, а в том, чтобы показать городу и миру: я крутой, я могу себе позволить сжечь стопку юаней, чтобы впиться зубами в редкую летучую мышь.

Чтобы граждане КНР не тратили деньги на подобную ерунду, власти Китая заблокировали больше 10 тысяч фудблогеров:

https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2020/09/a_13236776.shtml

Также всем ресторанам страны настоятельно рекомендуют ограничить порции, чтобы после посетители съедали хотя бы половину от того, что заказывают.

Лично я думаю, что полного успеха эта тактика не достигнет. Китайцы тратят деньги на еду не потому, что они любят есть, а потому, что дорогая еда является способом подчеркнуть свой высокий статус. Даже если хвататься экзотическими блюдами станет слишком накладно, китайцы не начнут копить: они просто перейдут на хвастовство смартфонами, автомобилями, фотографиями со знаменитостями, рейтингом в Доте или чем-нибудь ещё пока что легальным.

Неприятный вывод заключается в том, что смена этики в масштабах целой страны крайне тяжела, чтобы не сказать невозможна. В этом направлении надо двигаться, высмеивая в телепередачах звёзд с кроссовками за 10 миллионов рублей, и объясняя в школах принципы статусного потребления, однако это работа на десятилетия, если не на века.

Есть, однако, и приятный вывод. Если вы понимаете, как работают мозги современного потребителя, вам никто не мешает «построить коммунизм в отдельно взятой квартире», снизив до разумного уровня свои собственные расходы. Присовокупив к такой экономии усердный труд, вы практически наверняка сумеете за 5-10 лет существенно округлить свои банковские счета.