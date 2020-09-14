Судьба соглашения о поставке в Украину американского сжиженного газа зависит от итогов выборов в США

14.09.2020, 21:19, Новости дня

Компания Louisiana Natural Gas Export, Inc. (LNGE), заключившая в мае 2020 года меморандум о поставке в Украину 5,5 млрд м³ сжиженного газа в год, была создана всего за два года до этого, зато у нее были связи в министерстве энергетики США, а схему такого сотрудничества с Украиной продвигал, будучи министром энергетики, Рик Перри. Об этом говорится в расследовании журнала Time, которое опубликовано 10 сентября.

Во время инаугурации шестого президента Украины Владимира Зеленского в мае 2019 года Перри, возглавлявший американскую делегацию, передал новому украинскому лидеру записку с перечнем людей, которым он доверяет.

Перри (второй справа) возглавлял делегацию США на инаугурации Зеленского. Фото: ua.usembassy.gov

В списке был инвестор Роберт Бенш, который тогда продвигал компанию LNGE. У фирмы не было ни газовых месторождений, ни трубопроводов, ни танкеров, ни терминала сжиженного газа, но она собиралась реализовать планы Перри об агрессивном экспорте американского газа, отмечает Time: Бенш собирался заработать на доставке сжиженного газа через Польшу в Украину, а затем его перепродаже в Европейский союз.

Брать газ LNGE собиралась у компании Energy Transfer, в совет директоров которой после своей отставки в декабре 2019 года вернулся Перри. Источники Time утверждают, что нарушений уголовного законодательства в этом нет, но по меньшей мере речь идет о грубом нарушении этических норм поведения топ-чиновников.

Бенш провел переговоры с тогдашним секретарем СНБО Украины Александром Данилюком и руководством НАК “Нафтогаз України”, однако украинские чиновники сочли его предложения невыгодными. Критическим недостатком плана в НАК видели слишком высокую стоимость доставки американского газа в Европу.

Переговоры затихли и потому, что Перри стал одним из фигурантов процесса об импичменте президента Дональда Трампа, говорится в публикации. Однако 11 марта 2020 года, вскоре после того, как главу Белого дома оправдали, новое украинское правительство предложило ввести Бенша в состав набсовета “Нафтогазу”. А 27 мая был подписан меморандум о сотрудничестве с LNGE.

Как утверждают авторы расследования, уточнение конкретных условий будущих поставок затянулось. Одна из причин – пандемия COVID-19 и связанное с ней падение цен на газ. Так, Energy Transfer вышла из проекта строительства нового LNG-терминала по отгрузке газа в Луизиане.

Но, помимо этого, все заинтересованные лица ждут, чем закончатся выборы президента США в ноябре, полагает Time. Источник журнала высказал мнение, что в случае победы демократа Джо Байдена новая администрация заинтересуется подоплекой инициатив Перри. Сохранение же поста главы Белого дома за Трампом может “вдохнуть жизнь” в сделку по сжиженному газу, которая оценивается в $20 млрд.

31 августа 2019 года уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, Данилюк и Перри подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, целью которого являлась диверсификация газового рынка Украины. Польша заявила о готовности увеличить поставки газа в Украину в четыре раза, нарастив, в свою очередь, объем поставок из США на LNG-терминал в Свиноуйсьце.

17 октября 2019 года стало известно о намерении Перри уволиться. Издание Politico писало, что министр настаивал на вовлечении представителей Соединенных Штатов в управление украинской компанией “Нафтогаз”. Перри отрицал связь между своей отставкой и Украиной.