 

“Не могу поверить “: Оксана Самойлова показала снимки из первой фотосессии с сыном

14.09.2020, 21:17, Разное

Популярная модель и инста-блогер Оксана Самойлова на своей странице в Instagram разместила коллаж, который стал результатом первой фотосессии её сына. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы подписчиков.
Стоит отметить, что фотоснимки Оксана Самойлова решила создать в довольно изысканной цветовой стилистике. Так, фоном снимков послужила стена нежно-розового цвета, гармонирующая с новой прической модели. Сама красотка на изображениях позирует в белых ультракоротких шортах и элегантном бежевом плаще до колен, одежда же полугодовалого Давида подобрана в тон материнской. Подборку инстадива сопроводила откровениями, в которых упомянула, что данная фотосессия является для её сына первой в жизни. Также она выразила некоторое удивление, что её сын, рожденный очень похожим на мать, через полгода внешне стал копией отца, рэп-исполнителя Джигана. “Мне до сих пор кажется, что этого мальчика я у кого-то взяла. Не могу поверить, что это мой сын”, – озадаченно отметила красавица.

Фолловеры модели восприняли публикацию весьма неоднозначно. Так, многие из них, отметив приятную сентиментальность фотографий, выразили негодование по поводу того, что на снимках Самойлова позирует в таких коротких шортах, которую упомянутые посетители микроблога назвали “труселями”. А кое-кто из подписчиков, в свою очередь, усомнился в том, что розовый фон на фотографиях с изображением мальчика является уместным. Впрочем, большинство поклонников звезды отметили пост знаменитости очень положительно, высоко оценив неизменную красоту хозяйки аккаунта и, особенно, то, что ей удалось вернуть такую великолепную форму так быстро после родов. К слову, за считанные часы публикация набрала почти миллион “лайков”.



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