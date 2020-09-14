Ефремова предупредили о тяжелых последствиях отказа от алкоголя в тюрьме
14.09.2020, 21:08, Новости дня
Нарколог Инна Зражевская напомнила о «синдроме отмены», которому может подвергнуться актер Михаил Ефремов, находясь в тюрьме.
«В чем опасность, когда резко человек лишается алкоголя. Есть такое понятие как синдром отмены, он может быть осложненный или неосложненный», – сказала Зражевская, передает РИА «Новости».
По словам специалиста, при осложненном синдроме отмены у человека может случиться эпиприступ, потеря сознания и судороги. В пожилом возрасте возможно обострение ишемической болезни.
Зражевская также сказала, что ситуация со здоровьем Ефремова осложнена тем, что он на протяжении долгого времени употреблял разные психоактивные вещества.
«Скорее всего, у Михаила Олеговича полинаркомания», – заключила она.
Напомним, Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Его помещали в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.
Защищавший Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев уже заявил, что, по его мнению, Мосгорсуд снизит срок на «год-полтора».
Сообщалось, что в СИЗО к Ефремову приходит большое число поклонников с подарками и за несколько дней заключенный исчерпал лимит передач в 30 кг.
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