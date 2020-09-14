 

Новосибирский оппозиционер не считает «умное голосование» причиной своего избрания в горсовет

14.09.2020, 21:08, Новости дня

Новосибирский оппозиционер Ростислав Антонов, прошедший в на выбора в городской совет, уверен – депутатский мандат он получил благодаря личному знаком с жителями избирательного округа, а не из-за помощи «умного голосования».

Заменить личную работу с избирателями округа и гарантировать победу «умное голосование» не способно, передает слова Ростислава Антонова «Новая Сибирь».

«Я на округе вел работу и строил свою кампанию не зная того, будет ли «Умное голосование» меня поддерживать или не будет. Я работал так, будто никакого «Умного голосования» не существует. И тот результат, который я получил на выборах, был объективен и независим. Люди голосовали, потому что знали меня лично, а не потому, что им дали какое-то указание», – рассказал Антонов.

Оппозиционер рассказал, что у мего в последние два дня перед выборами телефон разрывался от звонков жителей округа, а свою победу он связывает прежде всего с личным знакомством с людьми.

«Без работы на округе обойтись невозможно. Если тебя люди не знают – ничего тебе не поможет победить», – сказал он.

Ранее политолог Анна Федорова рассказала, что «умное голосование» – это механистичная идея, работающая по принципу «голосуйте за того, кого вам назвали, и неважно, что это за человек». Она отметила очевидность провала этого проекта.

Также политолог Олег Бондаренко объяснил провал «умного голосования» в Томске и Новосибирске.



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