Мнение: О синдроме выученной бедности

14.09.2020, 21:05, Разное

Это уже какой-то выверт коллективного сознания россиян. В голове, например, среднего западного человека он не уложится никак. Да и внутри страны некоторые люди, особенно с либеральным (не путать с либерастным) образом мыслей недоумевают: ну как так можно-то?

А вот так!

Смотрите сами.

По данным Росстата, во II квартале реальные располагаемые доходы населения рухнули на 8% – рекордно с 1999 года. В денежном выражении покупательная способность потребителей просела на 1,1 трлн рублей. Этот уже третий кризис за последние 12 лет отбросил уровень жизни россиян к отметкам 2007 года. А по расчётам правительства, армия бедных вырастет на 1,5 млн человек. К концу года каждый седьмой в России окажется за чертой прожиточного минимума. А каждый четвёртый ждёт если не бедности, то как минимум дальнейшего ухудшения своего материального положения.

И вот на этом удручающем экономическом фоне две трети россиян считают, что… дела в стране идут в правильном направлении. При этом 33% считают курс нынешних властей верным полностью, а 37% – правильным с оговорками.

Более того, в стране наблюдается бум ипотеки. Объём ипотечного кредитования в России в августе 2020 года в денежном выражении увеличился почти на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а по выдаче кредитов установлен новый исторический рекорд. В августе 2020 года выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на сумму 375 млрд руб., последний показатель – абсолютный максимум.

Также россияне набирают и другие #кредиты. Общий объём их задолженности достиг астрономической суммы 19,9 трлн руб. При этом практически каждый четвертый заёмщик оказался фактически в «рабстве» у кредитора, отдавая ему более 80% своего месячного заработка. Одним словом, россияне сами себе роют долговую яму.

Но при этом – всем довольны. Особенно – современными ракетами и возросшей геополитической ролью страны.

Воистину, с таким народом можно делать всё, что угодно.

И что #власть ещё с ним – со всеми нами! – сделает?