 

Ученые научили искусственный интеллект находить опасных водителей на дороге

14.09.2020, 20:53, Разное

Объединенный коллектив австралийских и малайзийских ученых разработал алгоритм для ИИ, способный безошибочно вычислять на дороге объекты автовождения, представляющие опасность для окружающих. По словам исследователей, в рамках разработанного продукта идентификации подвергаются как сами автомашины, так и их владельцы.
Отправной точкой исследования ученых, представляющих австралийские научные учреждения Университет Эдит Коуэн и Мельбурнский университет, а также Университет Малайя (Малайзия), стало стремление создать программу, способную точно определять номерные знаки на дорогах даже в условиях плохой видимости. В итоге такой продукт ИИ был создан, причем скрупулезный механизм его действия постоянно корректировался экспертами. Далее данная программа была соединена со второй, целью которой являлся уже водитель автотранспортного средства. Нейронная сеть идентифицировала все допускаемые шоферами опасные отклонения: неиспользование ремня безопасности, разговор по мобильному телефону или сон за рулем. Третье же приложение, созданное специалистами, особым способом оценивает маневры водителей, провоцирующие риски для других участников дорожного движения. В результате соединение упомянутых элементов ИИ воедино позволило создать единый контролирующий безопасность алгоритм.

Как объяснили ученые, созданный ими продукт должен помочь в пресечении большого количества опасных для людей инцидентов, в большом количестве возникающих на автодорогах всего мира. Об этом пишет Sensors.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Мнение: Белоруссию ждут решающие выходные

07.07 / На Лубянке начались задержания на пикетах

25.07 / “Первые гастроли Мира”: Сергей Полунин и Елена Ильиных впервые показали лицо сына

10.08 / Немецкие медики: COVID-19 способен стать причиной закупорки кровеносных сосудов

10.07 / Небо, море, облака: принц Монако Андреа Казираги и Татьяна Санто-Доминго на отдыхе в Сен-Тропе

07.08 / Мнение: Высший пилотаж СБУ

11.08 / Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы

30.08 / Похоронные венки и тыквы с намеком: как белорусы поздравили Лукашенко с 66-летием

18.07 / Наталья Водянова, Антуан Арно, Пьер Казираги и другие гости благотворительного ужина

18.07 / Мнение: Хабаровск. Кризис

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска