Ученые научили искусственный интеллект находить опасных водителей на дороге

14.09.2020, 20:53, Разное

Объединенный коллектив австралийских и малайзийских ученых разработал алгоритм для ИИ, способный безошибочно вычислять на дороге объекты автовождения, представляющие опасность для окружающих. По словам исследователей, в рамках разработанного продукта идентификации подвергаются как сами автомашины, так и их владельцы.

Отправной точкой исследования ученых, представляющих австралийские научные учреждения Университет Эдит Коуэн и Мельбурнский университет, а также Университет Малайя (Малайзия), стало стремление создать программу, способную точно определять номерные знаки на дорогах даже в условиях плохой видимости. В итоге такой продукт ИИ был создан, причем скрупулезный механизм его действия постоянно корректировался экспертами. Далее данная программа была соединена со второй, целью которой являлся уже водитель автотранспортного средства. Нейронная сеть идентифицировала все допускаемые шоферами опасные отклонения: неиспользование ремня безопасности, разговор по мобильному телефону или сон за рулем. Третье же приложение, созданное специалистами, особым способом оценивает маневры водителей, провоцирующие риски для других участников дорожного движения. В результате соединение упомянутых элементов ИИ воедино позволило создать единый контролирующий безопасность алгоритм.

Как объяснили ученые, созданный ими продукт должен помочь в пресечении большого количества опасных для людей инцидентов, в большом количестве возникающих на автодорогах всего мира. Об этом пишет Sensors.