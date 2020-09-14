Немецкие ученые выяснили, что депрессия матери негативно отражается на работе сердца ребенка

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14.09.2020, 20:53, Разное

Немецкие исследователи сошлись на мнении, что наличие депрессии или тревоги у матери негативно отражается на функционировании сердца ее ребенка. У таких младенцев проявляется больше признаков стресса, а частота сердечных сокращений детей намного повышена, по сравнению с младенцами матерей с нормальным психологическим состоянием.
В Гейдельбергском университете специалисты провели предварительное исследование, используя стандартный стресс-тест. Эксперимент показал, что у детей матерей с подавленным состоянием значительно повышалась частота сокращений сердца – на 8 ударов в минуту чаще, в отличие от младенцев положительно настроенных родителей. Исследователи предполагают, что дети депрессивных матерей могут столкнуться с эмоциональным стрессом в более зрелом возрасте.

По словам одного из ученых Фабио Бланко-Дормонда, во время работы экспертам впервые удалось обнаружить подобный физический эффект, проявляющийся в развитии трехмесячных младенцев. Влияние психических расстройств матери в дальнейшем может проявиться в других системах физиологического стресса и стать причиной возникновения различных психологических проблем. Чтобы избавить своих чад от негативных состояний в будущем, склонным к депрессивным состояниям женщинам следует сосредоточиться на установлении эмоционального контакта с младенцем, а не замыкаться в себе.



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